Un tribunal autoriza a Joost Luiten a disputar el torneo olímpico de golf en París

Redacción Deportes, 3 jul (EFE).- Joost Luiten competirá en el torneo masculino de golf de los Juegos Olímpicos de París 2024, después de que un tribunal determinara que se le debía permitir representar a los Países Bajos, informa el circuito europeo de este deporte.

La semana pasada se anunció que Luiten era uno de los tres golfistas neerlandeses que el Comité Olímpico y la federación de golf de los Países Bajos no enviarían a los Juegos, a pesar de cumplir los criterios de clasificación establecidos por el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Golf. Los otros tres golfistas son Darius van Driel y Dewi Weber.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram Luiten reveló que había apelado con éxito esa decisión a través de un caso judicial, y ahora podrá competir en Le Golf National del 1 al 4 de agosto. Serán sus segundos Juegos Olímpicos tras compitir en Río en 2016.

"Básicamente empezó el viernes pasado. Hace una semana me enteré de que no iba a ir a los Juegos Olímpicos, no me dejaron ir, dijeron que no era lo suficientemente bueno", dijo Luiten al DP World tour.

"Pensé en ello durante un par de días y pensé qué podía hacer. Pensé que iba a emprender acciones legales y encontré un abogado, uno bueno, y empezamos el viernes pasado tratando de ver si realmente teníamos un caso que se sostuviera en los tribunales. Pensamos que sí, y ayer fue el día del juicio, y ganamos", agregó.

"Es muy doloroso cuando básicamente una o dos personas dicen que no eres lo suficientemente bueno cuando has cumplido con los criterios. No fue justo, y fue estupendo que el juez también lo viera y que demostrara que no pueden hacer lo que quieran. Siguen teniendo que explicar por qué toman ciertas decisiones, y creo que eso es lo bueno de todo esto", agregó.

Este miércoles la Federación Internacional de Golf emitió un comunicado: "La Federación Internacional de Golf (IGF) está al tanto de la decisión judicial del martes, 2 de julio, de permitir que Joost Luiten -que se clasificó para la competición olímpica de golf masculina tras terminar en el número 40 en la clasificación final de golf olímpico masculino- compita en la competición olímpica de golf masculina en París 2024".

Anne van Dam ya está confirmada para representar a los Países Bajos en la competición femenina, que se celebrará en la misma sede del 7 al 10 de agosto. EFE

sab