Montse Tomé: "Cada una, dentro de su rol, pensará que lo que necesita España es esto"

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, valoró el nivel humano y profesional de sus jugadoras después de una jornada complicada en la que dio la lista de convocadas para los Juegos Olímpicos de Paris 2024, donde "cada una, dentro de su rol", aceptará que es los "que necesita" España para subir al podio. "Ha sido la lista más difícil que he tenido que dar desde que soy seleccionadora. Es cierto que además es complicado por el campeonato al que vamos, que son unos Juegos Olímpicos. Hemos valorado todo, llevamos valorando a nuestras jugadoras desde septiembre", dijo este miércoles ante los medios después de dar la lista. "A muchas las conocemos desde hace mucho tiempo y sí es cierto que la polivalencia, en un torneo como este donde tenemos un límite de plazas, es importante. La juventud con experiencia la tenemos, y siento que tenemos al mejor equipo para ir a los Juegos", añadió, después de un día importante en la concentración de la Ciudad Deportiva Los Ángeles de San Rafael (Segovia). Tomé explicó que comunicó los descartes personalmente. "Con todas las jugadoras que no pueden estar he hablado con ellas personalmente, posteriormente, también al colectivo. Era un contexto especial, el grupo sigue siendo el mismo pero cada una tiene que asumir un rol diferente. Hay que valorar la calidad humana y profesional de las futbolistas, para ellas era un reto", apuntó. De manera particular, la seleccionadora fue preguntada por Alba Redondo y por la entrada de Patri Guijarro. "Alba, al igual que todas las que entran en ese rol de cuatro (reservas), al igual que las que no van a estar, es un poco lo mismo. Es la situación que tenemos. El primer día hemos dicho que vamos a elegir en función de lo que necesita el equipo", afirmó. "Los técnicos pensamos en lo que necesita el equipo contra Japón, Nigeria y Brasil. A las que no pueden estar es un día difícil, para nosotros también, pero rápido pensamos en lo profesional. A Patri la veo muy adaptada, ha sido un proceso largo pero ya está olvidado. Está bien con el grupo, con el equipo como todas. Está todo bien. Todos los que seguimos nuestro fútbol teníamos ganas de que las mejores pudieran estar dentro del equipo. España se merece tener a las mejores y que estén convencidas para ello. Patri está dentro de ellas como todas las que tenemos", añadió. Además, Tomé, que poco añadió a la decisión "personal" de Markel Zubizarreta de dejar su puesto de director de Fútbol Femenino de la RFEF, se refirió a la magnitud de la cita olímpica. "Los Juegos Olímpicos para mí es un competición muy especial porque es la esencia del deporte y es la primera vez que España va a participar dentro del fútbol femenino", apuntó. "Nuestro objetivo es poder contribuir a que España aumente el número de medallas como país y que cada partido nos lleve a optar por todo. Ahora, tener un buen entrenamiento mañana, seguir poniéndonos a tono y llegar bien", añadió una Tomé que apuntó que ya adelantó "un inicio de lo que iba a ser esta lista" en la anterior concentración porque "aceptar esos roles a veces es difícil". "Lo que hemos visto desde el primer día es adaptación, profesionalidad y ganas de entrar. Hoy hemos visto aceptación. Cada una por dentro lleva su película pero cada una estará aquí entrenando mañana como la que más, cada una dentro de su rol, y pensando en que lo que necesita España es esto", terminó.

