Mastodon muestra la firma de los autores de artículos compartidos en el fediverso y facilita acceder a sus perfiles

Mastodon ha agregado una función con la que, junto con los enlaces de artículos compartidos en la red social, muestra la firma del autor del contenido y permite acceder a su cuenta asociada en el fediverso directamente desde la aplicación, de manera que los usuarios puedan seguir el trabajo de los periodistas y escritores independientemente de dónde lo publiquen. La plataforma ha compartido su intención de convertirse en un lugar de referencia para el periodismo, reforzando la experiencia en la red social descentralizada para organizaciones de medios, periodistas y blogueros. En este sentido, Mastodon ha lanzado una nueva función para facilitar a los usuarios una forma de seguir el contenido de periodistas y autores directamente desde la red social, accediendo a sus perfiles del fediverso. Tal y como ha explicado en un comunicado en su blog, se trata de una opción que aparece al compartir enlaces de artículos en Mastodon. Así, bajo el enlace, se muestra la firma del periodista o escritor y, pulsando en dicha firma, se accede directamente a la cuenta de fediverso asociada. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que la firma no tiene porqué estar vinculada a la cuenta de Mastodon del autor, si no que también puede vincularse a un perfil de Threads, Flipboard, Wordpress u otras plataformas que formen parte del protocolo ActivityPub. Asimismo, la firma del autor del artículo se mostrará debajo del enlace en la publicación independientemente de quien lo haya compartido, con lo que los usuarios podrán conocer en todo momento la autoría del contenido. Además, esta función también es parte de la API de Mastodon, por lo que la compañía ha señalado que es una característica que también se podrá utilizar en la "amplia gama de aplicaciones de terceros" para la plataforma. Por el momento esta función se ha agregado para algunos medios de comunicación como The Verge, y Mastodon está trabajando para extenderla a más medios. No obstante, para disponer de esta opción, los autores interesados deberán solicitar la herramienta a Mastodon, quien realizará una "revisión manual" para evitar que "sitios maliciosos enmarquen a los usuarios como sus autores", tal y como ha explicado el fundador de Mastodon, Eugenio Rochko, en una publicación en la plataforma.

