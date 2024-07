Las CCAA acogieron en 2023 un 15% de los migrantes menores no acompañados acordados con el Gobierno

Las comunidades autónomas acogieron el año pasado un 15% de los migrantes menores no acompañados acordados con el Gobierno, según ha señalado este miércoles la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. "El dinero, los recursos, están en las comunidades autónomas y quiero recordar que este acuerdo voluntario está en las plazas sin cubrir en un 85%, las del año 2023", ha asegurado Rego en declaraciones a los medios antes de reunirse con entidades del tercer sector sobre el 'Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil'. La ministra se ha referido al convenio vigente con las comunidades autónomas del año 2022, aprobado por unanimidad para el reparto de menores. En este sentido, ha recordado que las plazas anuales del año 2023 están financiadas por el Estado. "Por lo tanto, lo que necesitamos es que haya solidaridad y tener en cuenta que el eje de los derechos humanos y de los derechos de la infancia se tienen que poner en el centro y hay que cumplir con los acuerdos", ha subrayado. Asimismo, ha añadido que las comunidades autónomas tienen financiación y que hay plazas disponibles. "Las plazas que estaban consignadas para el año 2023 no están cubiertas y esto exige también que haya un compromiso y que haya un cumplimiento por parte de las comunidades autónomas", ha explicado. "ES EL MECANISMO MÁS EFECTIVO" En cuanto a la reforma de la Ley de Extranjería, Rego ha dicho que recogería la posibilidad de tener un convenio que articule una "acogida vinculante y solidaria" por todos los territorios de España. "Creemos que es el mecanismo más efectivo, creemos que se puede coordinar perfectamente con las comunidades autónomas, tenemos esta vocación", ha afirmado. Igualmente, Rego ha explicado que esta modificación "generaría un equilibrio que es perfectamente sostenible si se hace además con un mecanismo en el que los derechos de la infancia se pongan en el centro". Además, ha añadido que cada vez llegan niños no acompañados "de edad más corta", por lo que ha dicho que la sociedad tiene que ser capaz de dar respuesta a esta situación. En el caso de que las comunidades del PP rechacen la propuesta del Gobierno, Rego ha señalado que tendrán que buscar "fórmulas alternativas". Sin embargo, ha agregado que los 'populares', "de momento", no han hecho "ninguna propuesta" para solucionar la situación de Canarias. Preguntada por la posición de Vox, que ha amenazado al PP con revisar sus pactos de gobierno si acepta el reparto de menores migrantes que propone el Ejecutivo, ha señalado que "lo más prepcupante" es que el PP esté "secundando, de alguna manera, la agenda ultra de Vox". "Insistir en que hay recursos del Estado, que los recursos del Estado están ingresados en las comunidades que están gobernadas por el Partido Popular y por Vox, que el 85% de las plazas están sin cubrir y quizá esto tenga mucho que ver precisamente con el hecho de que el Partido Popular está cada vez más abrazado a la agenda ultra de Vox", ha asegurado. "BUEN CLIMA" CON LOS GRUPOS POLÍTICOS PARA EL PACTO CONTRA LA POBREZA INFANTIL Respecto al Pacto de Estado para Erradicar la Pobreza Infantil, ha añadido que "hay un buen clima" con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. "Estamos encontrándonos un talante bastante positivo, yo creo que es un tema que nos interpela como sociedad. Hay un buen clima, hay una buena disposición de los grupos con los que nos hemos visto hasta ahora, por tanto yo soy optimista", ha indicado. En esta misma línea, Rego ha explicado que queda acordar instrumentos de gobernanza. "No se trata solamente de plantear medidas, se trata de plantear medidas, dotarlas de manera presupuestaria y por supuesto pactar un modelo de gobernanza en el que las entidades del tercer sector, también la sociedad, tenga un papel", ha destacado la ministra.

