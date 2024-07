Samsung incorpora IA a sus dispositivos de climatización para lograr mayor eficiencia y confort

Samsung Electronics ha incorporado la tecnología IA Auto Comfort a sus dispositivos de climatización, lo que permite mantener de forma automática las "mejores condiciones de confort y ahorro energético", ha informado la compañía en un comunicado. Con la llegada de las olas de calor, la demanda de climatización se incrementa, de manera que el mercado de aire acondicionado residencial ha crecido en torno al 40% en 2023 con respecto a las cifras de 2022. Un estudio reciente realizado por Samsung Electronics Air Conditioner Europe (SEACE) a medio millar de personas revela que solo el 55% de los españoles tiene aire acondicionado en sus habitaciones frente al 73% que sí lo tiene en estancias amplias de la casa. Además, el ruido o frío excesivo puede dificultar el descanso, ya que el estudio muestra que el 84% considera muy importante el confort sonoro como factor decisivo en el proceso de compra de un aire acondicionado. Los tres factores principales a la hora de pensar en climatización para la vivienda, según el estudio, son la longevidad, la eficiencia energética y la sostenibilidad. Asimismo, el 77% de los encuestados considera atractiva la posibilidad de utilizar tecnología inteligente para ayudar al hogar a optimizar el consumo de energía y agua y reducir el despilfarro. Gracias a la aplicación ‘SmartThings’ es posible controlar el consumo de energía y ajustar la configuración en consecuencia para gestionar tanto la temperatura como el consumo de energía en una sola aplicación, ha indicado Samsung. EFICIENCIA Y CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA Por otro lado, el 81% de los consumidores que está pensando en comprar o ha comprado un aparato de aire acondicionado afirma que la clasificación energética y la eficiencia son un factor importante a la hora de tomar una decisión. Todos los aires acondicionados Samsung WindFree tienen una clasificación energética de A++ o superior, lo que supone "contar con una temperatura agradable y cómoda con un consumo de electricidad que puede llegar a ser un 50% más eficiente en comparación a una unidad de clasificación A+", ha informado la compañía. "Con un 38% considerando la compra probable de aire acondicionado en los próximos doce meses y las olas de calor cada vez más fuertes esperamos que sigue creciendo el mercado de aire acondicionado residencial en 2024", ha afirmado la jefa de preventa de climatización en Samsung Electronics Iberia, Alejandra Tortosa. Tortosa ha explicado que "la IA no solo mide las condiciones interiores de temperatura de la habitación, sino que también mide la temperatura exterior ambiente" y "basándose en todas estas señales construye patrones de funcionamiento que buscan en todo momento optimizar el consumo energético". Por otra parte, ha señalado que, atendiendo a su diseño y concepción, "los equipos de Samsung crean un ambiente de ‘aire en calma’ por su diseño exclusivo". "La tecnología Samsung WindFree y sus miles de microorificios en la carcasa dispersan el aire fresco por la estancia sin corrientes para que el consumidor disfrute de una temperatura agradable, ya que el aire se distribuye suave y silenciosamente con una velocidad de aire muy baja y menos ruido favoreciendo el descanso", ha señalado. Además, ha afirmado que esta tecnología "puede reducir el consumo hasta un 77%, lo que permite al usuario despreocuparse de una de sus principales preocupaciones: la factura energética". CONTROL INTELIGENTE DE LA CLIMATIZACIÓN IA Auto Comfort permite al usuario tener el control inteligente de la climatización de sus hogares, ya que el aire acondicionado mantiene las condiciones de confort en todo momento de manera automática sin que este se tenga que preocupar de ello. Según Samsung, optimiza automáticamente los distintos modos analizando las condiciones ambientales de la estancia y el exterior personalizando patrones de uso para facilitar la vida y mejorar la eficiencia. La unidad se basa en la temperatura en interior preferida de los usuarios y en la temperatura exterior real para cambiar automáticamente al modo más adecuado de enfriamiento y calor, con el fin de mantener unas condiciones óptimas y el máximo confort. Cuando ya no hace tanto calor en la habitación, porque es de noche o porque ya el aire lleve un tiempo funcionando, el modo WindFree se activa automáticamente, ya que no hace falta que la unidad descargue tanto aire a tanta velocidad.

