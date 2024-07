Nuevos detalles de la incipiente 'relación' de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk

Apenas 4 días después de que María José Suárez hiciese pública su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi tras tres años de noviazgo, y mientras la modelo -dolida y todavía "en shock" asimilando una "noticia muy desagradable" de la que no ha dado ningún detalle- ha estallado contra el jinete asegurando que necesita "sanar" y que no quiere saber absolutamente nada de "esta persona", el sevillano acapara titulares por su relación con Hiba Abouk. Este sábado ambos 'coincidían' en la Comunión de la nieta de José Luis López 'El Turronero' en Jerez de la Frontera y su complicidad y cercanía, sin separarse durante toda la celebración, se convertía en la comidilla del día a pesar de los más de 1.200 invitados que acudieron una vez más a la llamada del empresario de Ubrique. Tras disfrutar juntos de la fiesta, y de que Escassi se dejase ver en las atracciones de lo más cariñoso con los dos hijos de la actriz, Amín y Naím -fruto de su relación con el futbolista Achraf Hakimi, del que se separó en 2023-, la 'pareja' compartía desayuno en el hotel de cinco estrellas en el que casualmente se alojaron ambos (por separado). Poco a poco conocemos más detalles de cómo ha sido este encuentro. Según han contado en 'TardeAR', Hiba -irreconocible con su nuevo look, una melena ultra lisa rubio platino con las puntas ligeramente rosas- acudió a la fiesta del Turronero en calidad de acompañante de Álvaro, pero llegaron al lugar por separado para evitar que se les relacionase. Compartieron mesa y, aunque no hubo besos, testigos presenciales han revelado que la pareja estaba encantada, que hubo miradas cómplices y que, en un momento dado en el que se apagó la luz durante una de las actuaciones musicales, el jinete habría agarrado por la cintura a la artista y le habría acariciado la espalda. Isabel González, tertuliana de 'Y ahora Sonsoles', ha afirmado que Escassi e Hiba estuvieron juntos 14 horas y fueron los últimos en abandonar la fiesta, en torno a las 4 de la mañana, cuando 'manteniendo las distancias' salían de la celebración juntos, con la actriz llevando la chaqueta del ex de Lara Dibildos sobre los hombros. En medio de insistentes rumores de 'affaire' con la protagonista de 'El Príncipe', y después de que su entorno confirmase que se estarían conociendo, ha sido el propio Álvaro el que ha confirmado su 'ilusión' a través de un mensaje a Leticia Requejo, periodista de 'TardeAR': "Hiba es amiga mía. Estoy soltero y no hago nada malo conociendo a nadie". Al parecer, Hiba y Escassi se conocen desde hace años, pero su 'amistad' se ha intensificado a raíz de la grabación de la próxima temporada de 'Masterchef Celebrity', donde participará la actriz y hará algún que otro cameo el sevillano tras quedar finalista en la última edición del talent de TVE. Sin embargo, su entorno sí ha querido dejar claro que la protagonista de la serie 'Eva y Nicole' no es ni la causa ni el detonante de la ruptura entre el jinete y María José Suárez, que continúa siendo todo un misterio aunque todo apunta a que podría tratarse de una infidelidad por parte de Álvaro que habría hecho que la modelo dijese 'hasta aquí' a pesar de que no sería la primera 'deslealtad' en los 3 años que han estado juntos.

