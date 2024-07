Martes, 2 de julio de 2024 (04:00 GMT)

FRANCIA ELECCIONES

La extrema derecha francesa gana con el 33,15 % y busca el apoyo de la derecha para una mayoría

París (EFE).- La Agrupación Nacional de Marine Le Pen consiguió una victoria contundente e inédita para la extrema derecha en la primera vuelta de las legislativas en Francia con el 33,15 % de los votos, según los resultados provisionales que el Ministerio del Interior publicó este lunes. El partido de Le Pen y Jordan Bardella estudió este lunes movimientos estratégicos de aproximación a Los Republicanos, el partido de la derecha clásica francesa, para tratar de ampliar su base y poder disponer de una mayoría con la que formar Gobierno tras las legislativas, que celebran el próximo domingo su segunda vuelta.

EEUU TRUMP

El Supremo de EE.UU. da una inmunidad parcial a Trump en el caso del asalto al Capitolio

Washington (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió este lunes una inmunidad parcial al expresidente Donald Trump (2017-2021) por el intento de revertir las elecciones que desembocó en el asalto al Capitolio, determinando que sus actos "oficiales" como mandatario están protegidos pero no los "no oficiales". Esto retrasará probablemente el juicio en su contra por cargos federales de subversión electoral, ya que rechaza la decisión de un tribunal federal de apelaciones en febrero que encontró que Trump no gozaba de inmunidad por presuntos delitos que cometió mientras era todavía presidente para revertir los resultados de las elecciones.

EEUU TRUMP

Trump pide a un juez de Nueva York que aplace su sentencia tras el fallo de inmunidad

Nueva York (EFE).- Los abogados del expresidente Donald Trump (2017-2021) presentaron una carta a un juez de Nueva York pidiendo anular su reciente condena penal y aplazar su próxima sentencia aludiendo a la decisión del Tribunal Supremo de otorgar inmunidad parcial a los expresidentes, informó este lunes The New York Times. Según indicó el periódico estadounidense, los abogados de Trump pidieron al juez, Juan M. Merchan, que pospusiera la sentencia, prevista para el 11 de julio, mientras evalúa si el fallo del Tribunal Supremo de este lunes afecta la condena. El pasado 30 de mayo Trump fue encontrado culpable de 34 cargos por falsificar documentos para ocultar una relación adúltera y no comprometer su carrera presidencial en 2016.

EEUU ELECCIONES

La campaña de Biden defiende su fortaleza como candidato. La familia del presidente le confirma su apoyo

Washington (EFE).- La campaña del presidente Joe Biden estrenó un nuevo anuncio televisivo y digital en el que defiende su fortaleza para seguir gobernando Estados Unidos, en un momento en el que está siendo fuertemente cuestionado por su actuación en el debate la semana pasada. Titulado 'I Know' ('Lo sé'), en el video aparecen imágenes de Biden en un mitin celebrado en Carolina del Norte el día después del debate en el que el presidente clama: "Cuando te derriban, te levantas". El anuncio se conoce tras el apoyo de la familia de Biden al candidato, que tuvo una débil actuación en el debate contra el expresidente Donald Trump la semana pasada.

EEUU ELECCIONES

Biden promete acatar los límites de la Presidencia si es reelegido, a diferencia de Trump

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, prometió este lunes que si es reelegido en las elecciones de noviembre acatará los límites propios del cargo, a diferencia, según dijo, de su posible rival en esos comicios, el expresidente Donald Trump (2017-2021). "Respetaré los límites del poder presidencial como lo he hecho durante estos tres años y medio, pero ahora cualquier presidente, incluido Donald Trump, se sentirá libre de ignorar la ley", dijo en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca. Trump se anotó este lunes una victoria después de que el Tribunal Supremo determinara que goza de inmunidad parcial por sus esfuerzos como presidente para revertir el resultado de las elecciones de 2020, que desembocaron en el asalto al Capitolio. Además, la corte devolvió el caso a tribunales inferiores, lo que reduce las posibilidades de que sea juzgado antes de los comicios.

ISRAEL PALESTINA

Demandan a Siria, Irán y Corea del Norte por su papel en los ataques de Hamás en octubre

Nueva York (EFE).- Más de un centenar de personas, representadas por la Liga Antidifamación (ADL) y una firma de abogados, presentaron este lunes una demanda contra los estados de Siria, Irán y Corea del Norte a los que acusa por apoyar al grupo Hamás, lo que culminó con el ataque contra Israel el pasado 7 de octubre, en el que hubo más de 1.200 muertos. De acuerdo con un comunicado de la ADL y la firma Crowell & Moring, se trata del mayor caso de este tipo y el primero presentado por una organización judía para responsabilizar a estos países, a los que define como "patrocinadores del terrorismo" por dicho atentado, pues les acusa de dar apoyo militar, táctico y financiero a Hamás. La demanda, de 117 páginas, presentada en el tribunal federal para el distrito de Columbia (Washington DC) asegura que los acusados proporcionaron apoyo a Hamás y busca una compensación económica que no indica por las víctimas estadounidenses que resultaron heridos o muertos como consecuencia del ataque en octubre del 2023.

COREA CONFLICTO

Pionyang asegura haber probado nuevo misil táctico capaz de cargar ojiva de gran tamaño

Seúl (EFE).- Corea del Norte aseguró este martes que en la víspera testó con éxito un nuevo misil balístico táctico capaz de transportar una ojiva de gran tamaño lanzando dos proyectiles de este tipo, afirmación que plantea dudas ya que Seúl afirmó el lunes que uno de los dos misiles pareció estallar en el aire. La agencia de noticias estatal KCNA detalló hoy que el lunes se "realizó con éxito el lanzamiento de prueba de un nuevo misil balístico táctico, el Hwasongpho-11Da-4.5", el cual es "capaz de transportar una ojiva de 4,5 toneladas". La denominación "Da" del misil indica que se trata de una tercera versión del Hwasong-11, un misil de corto alcance desvelado por primera vez en 2019 y basado en el lskander ruso que, al igual que este proyectil, es capaz de volar con una trayectoria cuasi-balística.

HURACANES ATLÁNTICO

Al menos un muerto e "inmensa destrucción" en San Vicente y Granadinas por huracán Beryl

San Juan (EFE).- El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, informó la tarde de este lunes que al menos una persona murió y que hay una "inmensa destrucción" por el paso del "peligroso y destructivo" huracán Beryl en las islas Union, Mayreau y Canouan. "Al menos una persona murió y puede haber más fallecidos. Aún no lo sabemos", lamentó el primer ministro sanvicentino. Gonsalves detalló en la emisora NBC Radio que un "muy peligroso y destructivo huracán Beryl ha llegado y se ha ido y ha hecho una inmensa destrucción que está sufriendo toda nuestra nación. Cientos de familias buscan su futuro. Union Island ha sido devastada. Los informes que he recibido indican que el 90 % de las casas han quedado dañadas o destruidas".

UCRANIA GUERRA

Ucrania anuncia la desarticulación de un grupo subversivo que quería tomar el Parlamento

Kiev (EFE).- El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) anunció la desarticulación de un grupo subversivo que había convocado un acto público en la capital con el objetivo de derrocar a las autoridades civiles y militares ucranianas y de tomar el edificio de la Rada Suprema (Parlamento). Un número indeterminado de personas han sido detenidas por su participación en la conspiración, según el SBU. Según la Fiscalía, los líderes del grupo habían convocado diversos actos públicos para el pasado 30 de junio, cuando Ucrania celebra el Día de la Constitución. Además de tomar el Parlamento, querían elegir en estos actos públicos un nuevo "Gobierno interino".

PANAMÁ INVESTIDURA

El nuevo presidente de Panamá habla de austeridad y de recuperar la reputación de Panamá

Ciudad de Panamá (EFE).- El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, prometió este lunes, cuando asumió el cargo para el quinquenio 2024-2029, austeridad del gasto, más obras públicas y la atracción de inversiones, así como recuperar la reputación del país en los mercados y la comunidad internacional. En un discurso de casi una hora Mulino, de 65 años, recalcó que recibe un país con una deuda de 50.000 millones de dólares, casi "duplicada" por el Gobierno anterior de Laurentino Cortizo (2019-2024), y una situación fiscal que hizo perder parcialmente al país el grado de inversión. "Haremos buen uso del dinero, replanteando prioridades. Por ejemplo, se lo quitaremos a la politiquería y al clientelismo y lo pondremos en el lugar donde siempre debió estar: la familia panameña. Así verán cómo, con ese cambio de prioridades y un buen esquema financiero, lograremos hacer las obras anunciadas", como un moderno tren que atravesará casi todo el país, dijo Mulino.

CRISIS MIGRATORIA PANAMÁ

EE.UU. se "compromete a cubrir el gasto de la repatriación" de migrantes en el Darién

Ciudad de Panamá (EFE).- Los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos firmaron este lunes un memorando de entendimiento (MOU) en el que la Administración estadounidense "se compromete a cubrir el gasto de la repatriación" de migrantes por Darién, la frontera natural con Colombia que es empleada por cientos de migrantes a diario en su camino hacia Norteamérica, según informaron las autoridades panameñas. "En el acuerdo firmado hoy por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, el gobierno estadounidense se compromete a cubrir el gasto de la repatriación de los inmigrantes que entren ilegalmente por Darién", adelantó en un comunicado la oficina del nuevo presidente panameño, José Raúl Mulino, que tomó posesión del cargo este lunes. Este MOU sobre "asistencia y cooperación" en asuntos migratorios "permitirá cerrar el paso de inmigrantes ilegales por Darién, un tema que se convirtió en una grave crisis humanitaria".

VENEZUELA EEUU

Maduro anuncia que el próximo miércoles reinicia las conversaciones con Estados Unidos

Caracas (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que el próximo miércoles reiniciará el proceso de diálogo con el Gobierno de Estados Unidos, luego de -dijo- haber recibido propuestas de retomar conversaciones durante dos meses. "Yo he recibido la propuesta durante dos meses continuos del Gobierno de los Estados Unidos para restablecer las conversaciones y el diálogo directo, luego de pensarlo durante dos meses he aceptado, el próximo miércoles se reinician las conversaciones con EE.UU.", dijo el mandatario en su programa de televisión semanal. Maduro señaló que esta nueva ronda de negociación será que Estados Unidos "cumpla con los acuerdos firmados en Catar y para restablecer los términos del diálogo con respeto, sin manipulaciones".EFE

