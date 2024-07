Los vaivenes de Francia, desde 5 perspectivas

Iñaki Dufour

Düsseldorf (Alemania), 2 jul (EFE).- La selección de Francia ya enfoca a los cuartos de final de la Eurocopa 2024 contra Portugal, entre los contrastes, aún a la espera del mejor Kylian Mbappé y su máxima efectividad, mientras presume del control de los partidos, se siente protegida por las paradas de Mike Maignan y resalta el regreso a esta ronda, de la que se quedó fuera en la última edición del torneo, en 2021, eliminada en octavos.

Francia siente preocupación por la pegada. El bien más preciado de todos en el fútbol, definitivo, tan propio del conjunto de Didier Deschamps en tiempos pasados, es esquivo en esta Eurocopa para el equipo galo, que ha atravesado la primera fase y los octavos de final con tan solo tres goles a favor. Uno de penalti y dos en propia puerta. Nada más.

"Nos ha costado marcar, pero eso no significa que no hayamos tenido muchas ocasiones", remarca el técnico francés, cuyo equipo lanzó 68 ataques ante Bélgica, con 20 intentos sobre la portería contraria, de los que tan solo dos los dirigió a portería. De hecho, el 1-0 impulsado por Randal Kolo Muani, despejado decisivamente por Jan Vertonghen, iba fuera del marco de Koen Casteels. Son ya 69 remates en el torneo y 19 a portería. Una evidencia.

El equipo menos goleador de todos los que están en cuartos de final, con tres tantos, es también del que se presupone más capacidad de todos. Los datos de goles esperados (xg) son más del doble (6,22) de los que ha marcado en esta Eurocopa. Comparativamente, a estas alturas en el Mundial 2022 había logrado el triple (nueve); en la Eurocopa 2021 siete, aunque fue eliminado en octavos; en el Mundial 2018, siete; y en la Euro 2016, seis.

En la secuencia frustrante de ocasiones falladas en la fase final del torneo, Kylian Mbappé es el que más lo ha intentado de la selección francesa, con 15 remates, seis a portería, seis fuera y tres bloqueados para tan solo el tanto que marcó de penalti a Polonia en la última jornada de la fase de grupos. Sólo Cristiano Ronaldo, con 20 disparos, remata más que él en esta Eurocopa. El astro luso no ha batido aún la portería rival.

No es nada habitual un porcentaje tan escaso de acierto del nuevo delantero del Real Madrid, que tan solo ha marcado un gol en sus últimos cinco encuentros con Francia. Si se va más allá en el tiempo, añade otra en el recorrido de sus nueve duelos más recientes a las órdenes de Didier Deschamps. Desde septiembre de 2021, no atravesaba una sucesión de choques con tan pocos goles, cuando permaneció seis consecutivos sin ninguno.

¿Mbappé pierde eficacia con la máscara protectora de la fractura de nariz? Fue preguntado Didier Deschamps tras el triunfo por 1-0 ante Bélgica. "No. Se está acostumbrando. Cada día está mejor. Por lo que me ha contado, tiene la impresión de que está viendo las imágenes en 3D. Aunque sean décimas de segundo, no es lo mismo que ver de frente, con una visión más clara. Pero tendrá que acostumbrarse porque es para protegerlo y es probable que lo lleve durante unas semanas o unos meses", contestó el técnico, a la espera del mejor Mbappé.

En la selección de Francia remarcan el control que ejerce de los partidos en esta Eurocopa. Aun sigue sin ser muy expresiva su posesión, con un 53,8 por ciento en este torneo, la sexta mejor de la fase final, por detrás de Portugal (65,3 %), Alemania (62 %), Inglaterra (60,5 %), España (58,5 %) y Croacia (55,3 %), pero sí transmite una sensación de dominio, sobre todo contra Bélgica, más allá de alguna acción puntual que lo puso en algún aprieto.

Lo consolida además su firme centro del campo, con Aurelien Tchouameni, N'Golo Kanté y Adrien Rabiot, este último sancionado por ciclo de dos tarjetas amarillas para los cuartos de final del próximo viernes contra Portugal. Han sido los elegidos para el segundo, tercer y cuarto encuentros juntos. En el primero, aún sin Tchouameni, sufrió más vaivenes atrás contra Austria.

"Hicimos todo para marcar, atacar y crear ocasiones. Creamos mucho más que Bélgica. Pero también hemos sido inteligentes y precavidos para no darle a nuestro rival el espacio que pretendían ni ser verticales, aunque tuvieron dos o tres ocasiones. Hoy tenemos esa capacidad de poder controlar un poco más nuestros partidos. Es algo que hay que valorar. Es mejor tener el balón, atacar y obligar al rival a defenderse", enfatizó Deschamps.

El portero es el mejor hombre, con el permiso de Kanté, de la Eurocopa de Francia. Uno de los pocos que no admite ninguna duda. Líder en el campo y en el vestuario, su desempeño bajo los palos ha sido uno de los mecanismos de supervivencia hasta ahora de Francia en Alemania 2024, con paradas decisivas en cada uno de los duelos, también este lunes en los octavos de final.

No lo probó demasiado Bélgica, ultradefensiva en todo el duelo, pero cuando lo hizo lo exigió sobremanera. Y ahí apareció el guardameta. En la primera parte, con el pie derecho con el que repelió un centro inquietante de De Bruyne. Y en la segunda, sobre todo, con dos contragolpes con 0-0 en el marcador que pusieron a Francia al límite de la eliminación.

Primero fue un derechazo de Romelu Lukaku dentro del área, después otro tiro de De Bruyne, a los que respondió con solvencia Maignan, que sólo ha recibido un gol en contra en esta Eurocopa. Sólo España lo iguala, también con uno. Ha hecho doce paradas en el torneo; de los más exigidos entre los favoritos a la victoria final del día 14 de julio en Berlín.

Deschamps asume que su equipo aún no está a su mejor nivel, entiende la impaciencia, pero valora cada paso. Ya está en cuartos de final. No es un dato menor. En 2021, cuando venía de ser campeón del mundo en Rusia 2018 y antes de ser subcampeón del planeta en Qatar 2022, en la Eurocopa multinacional se quedó fuera en octavos frente a Suiza, en la tanda de penaltis.

"La alegría cuando ganamos es una demostración. Le digo a mis colaboradores que disfruten cada momento, pero tampoco nos vamos a dejar llevar. Estamos en cuartos de final, pero era un paso importante para nosotros clasificarnos", apuntó el seleccionador.

Francia fue finalista en 2016, cayó eliminada en cuartos en 2012, no pasó de la fase de grupos en 2008 y no fue más allá de cuartos en 2004 desde su último título de la Eurocopa, en el año 2000, cuando sorteó la fase de grupos con una derrota y dos victorias y pasó cada eliminatoria con triunfos por un gol de diferencia ante España, Portugal e Italia, por ese orden. EFE

id/nam