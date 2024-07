Lagarde dice que el BCE observa la inflación en su conjunto y no solo la de servicios, por encima del 4%

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado este martes en un foro económico celebrado en Sintra (Portugal) que la institución que preside observa la inflación en su conjunto y no se fija de manera individual en los precios del sector servicios, por encima del 4%. "Obviamente, no necesitamos tener los servicios al 2% porque los bienes manufacturados están por debajo del 2% y al final va a ser un juego de equilibrios entre bienes y servicios", ha indicado. Lagarde ha sostenido que la inflación de servicios "no ha cedido" tras mantenerse en junio en el 4,1%, según los datos desvelados este martes, lectura que se achacaría a la importancia del componente salarial para los servicios. Además, esta circunstancia se vería acentuada por el decalaje de la revalorización de salarios dentro del sector servicios ante la penetración de la negociación colectiva, que se revisa de forma anual y, en algunos Estados miembro, cada tres años. Esto implicaría que las actualizaciones más recientes de los salarios del sector servicios tratan de compensar el efecto que la inflación ha tenido durante los últimos tiempos sobre el poder adquisitivo mediante un "proceso de convergencia". En cualquier caso, la exministra francesa de Economía ha manifestado que el proceso de inflación se encuentra "muy avanzado" y que se ha iniciado una "lenta recuperación" que se prevé que continúe, a pesar de la incertidumbre respecto al futuro. EL CONTROL DE LA INFLACIÓN "NO SERÁ LINEAL" Aun así, Lagarde ha incidido en que, aunque la inflación va en la "buena dirección", su control no será "lineal", sino un "camino de altibajos" hasta finales de 2024. En consecuencia, la última bajada de tipos de 25 puntos básicos no debe entenderse como un elemento incardinado en una "hoja de ruta preestablecida". La francesa ha valorado los riesgos geopolíticos y de ciberseguridad como los principales que afronta la eurozona en estos momentos. Asimismo, ha avanzado que, a doce meses vista, la inflación superará por poco el 2% y que la tasa de paro permanecerá en el entorno del mínimo histórico donde está actualmente, esto es un 6,4%. FISCALIDAD, COMERCIO E IA La responsable de la política monetaria europea se ha mostrado "preocupada" por el respeto de las reglas fiscales por parte de los Gobiernos del continente y por las reformas estructurales que deben llevar a cabo. Lagarde se ha mostrado convencida de que estas últimas serán catalizadoras de mejoras en la productividad necesarias para que Europa sigue siendo "fuerte" y pueda "prosperar". En este sentido, Lagarde se ha referido al comercio, y ha criticado el alza en el número de medidas proteccionistas adoptadas, lo que es perjudicial para Europa por ser una "gran economía abierta" a la que estas restricciones afectan más que a sus competidores. "Lo que me preocupa es que, normalmente, el comercio favorece la innovación, y la innovación es necesaria para la productividad. Creo que la concurrencia de una menor aportación del comercio al crecimiento y el impacto del comercio sobre la innovación y la productividad [...] deben ser abordados con decisión", ha elaborado. Después, Lagarde ha señalado que el impacto que la inteligencia artificial (IA) tendrá en el crecimiento, la inflación y la productividad "aún está por determinar", pero que, seguramente, afectará a una gran variedad de empleos, lo que requerirá de una actualización "constante" de la formación de los trabajadores.

Compartir nota: Guardar Nuevo