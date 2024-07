Julián Muñoz estalla contra la prensa: "¿Sabe usted qué pasa? Que estoy enfermo"

Muy recuperado tras recibir el alta hospitalaria tras su reciente ingreso hospitalario, y tras disfrutar de la noche de San Juan en un chiringuito con Mayte Zaldívar y Fernando Marcos -uno más en la familia a pesar de que su pareja haya vuelto a casarse con su exmarido- Julián Muñoz ha estallado ante las cámaras por las preguntas sobre su estado de salud mientras daba un paseo matutino por las calles de Marbella. Una caminata en la que recibió numerosas muestras de apoyo por parte de sus vecinos, que correspondió con una sonrisa agradeciendo el cariño que está recibiendo desde que su enfermedad -sufre un cáncer galopante como reveló hace varios meses- entró en una nueva fase por la que ha sido ingresado en varias ocasiones en los últimos tiempos. "Me encuentro bien", aseguró la expareja de Isabel Pantoja, aunque no ofreció detalles específicos sobre cómo ha sido su regreso a casa junto a su "mujer", Mayte Zaldívar, y sus hijas, y cómo están siendo estos primeros días de verano tras su hospitalizción. Aunque harto de las preguntas de la prensa, Julián ha estallado asegurando que se encuentra en una situación muy delicada: "Déjame ya (...) Que me dejes ya por favor. ¿Sabe usted qué pasa? Que yo estoy enfermo ¡déjeme!". Por su parte, Mayte ha confirmado que el estado de salud del exalcalde ha mejorado notablemente tras ser dado de alta del hospital. A pesar de la buena noticia, Zaldívar se mostró visiblemente tensa ante la presencia de los medios de comunicación. Al ser cuestionada sobre si Julián volveremos a verle disfrutando de un paseo por los alrededores de su domicilio, respondió de manera cortante: "No tengo nada más que decir, muchas gracias".

Compartir nota: Guardar Nuevo