Fútbol. El Atlético pretende que la 'Ciudad del Deporte' convierta a Madrid en "referente" en deporte y sostenibilidad

El Atlético de Madrid presentó este martes la 'Ciudad del Deporte', un "complejo de ocio y deporte alrededor de un club de fútbol", que contará con campos de fútbol, pista de atletismo y cuatro polideportivas, un centro de alto rendimiento e instalaciones para practicar surf, golf o escalada, y una residencia para los canteranos del equipo colchonero. El proyecto tiene como objetivo "convertir el deporte en el verdadero protagonista del distrito San Blas-Canillejas", en el que estará ubicado este complejo situado alrededor del estadio Cívitas Metropolitano, donde tuvo lugar la presentación este martes en un acto con la participación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y el consejero delegado del club rojiblanco, Miguel Ángel Gil-Marín. Cerezo explicó que este martes "es un buen día para los atléticos", y que empieza "una nueva etapa en el futuro del Atlético de Madrid". "Todos los atléticos tenemos que estar de enhorabuena porque es un gran día y una magnífica noticia", apuntó, al tiempo que recalcó que el proyecto generará más de 3.500 empleos directos e indirectos. "El objetivo del acuerdo es que Madrid se convierta en referencia en deporte y sostenibilidad, y refrendar el compromiso para seguir implementando mejoras que contribuyan en la vida cotidiana de los vecinos de San Blas-Canillejas", comentó. El presidente rojiblanco recordó que este compromiso lo adquirieron desde el momento que decidieron mudarse del Estadio Vicente Calderón en el distrito de Arganzuela, al Cívitas Metropolitano en San Blas-Canillejas. "Es un proyecto ilusionante que convierte a esta zona de Madrid en un área icónica y en un referente para la ciudad, y que ofrecerá instalaciones públicas para todos los madrileños, y será el legado que dejemos a todos los atléticos", concluyó el dirigente. Por su parte, el consejero delegado, Gil Marín, señaló que esta primera piedra es "la consumación de un sueño", que se remonta al 2005, cuando empezaron a planear el traslado del Vicente Calderón al Metropolitano. "Sabíamos que era un reto y un riesgo grande, pero yo pensaba que era una oportunidad para crecer", incidió. "Hoy es un día importante porque es la puesta en escena del trabajo de muchos años", añadió, al tiempo que recalcó que "más de un millón de personas se van a ver beneficiadas tanto en el distrito como en las zonas adyacentes". El dirigente matizó que la idea inicial del proyecto era construir muchos campos de fútbol, pero que debido a que ya cuentan con grandes instalaciones para la práctica de este deporte en Majadahonda y Alcalá de Henares, se decidieron por un complejo que les permite "mostrar, que a través de un club de fútbol se pueden desarrollar políticas deportivas y educativas". "Pensamos que se podía llevar a cabo un complejo de primera, que incluyera la práctica de deportes más conocidos como el fútbol, el balonmano o el pádel, con otros más alternativos como el surf, el golf o la escalada", remarcó, al tiempo que anunció que la idea para el futuro es incorporar a este complejo edificios universitarios. Gil Marín resaltó que este proyecto será una "ciudad de ocio y deporte alrededor de un club de fútbol", y que estará destinado a que "mucha gente que quiera hacer deporte a diario lo pueda hacer". Además, señaló que para los abonados atléticos, "ofrecerán experiencias durante todo el día de partido, para que los días de fútbol no se limiten únicamente a los 90 minutos que dure el encuentro". "Hemos pasado de ser un grupo de personas muy apasionadas, y con mucha calidad, pero poca cantidad, a conseguir hitos que no se habían dado nunca en la historia. Se trata de buscar el equilibrio entre respetar los valores de nuestro club y seguir siendo eficaces", finalizó. ALMEIDA: "ES UN BUEN DÍA PARA MADRID" Por último, el alcalde de Madrid, recogió las palabras de Cerezo, y matizó que no es solo "un buen día para los atléticos", sino que también lo es "para el conjunto de los madrileños y los vecinos del distrito de San Blas-Canillejas". Almeida apuntó la intención de "generar las mejores instalaciones para la práctica del deporte base, y también para el profesional". Además, como aficionado del club rojiblanco mostró su "orgullo" por ver "la evolución y la ambición de la entidad colchonera, lo que le permite vislumbrar "un futuro más rojiblanco y mejor". El dirigente recalcó el objetivo de "buscar la mejora de las condiciones de la ciudad, para dotar de utilización a parcelas que estaban en desuso, y complementarlo con otras actuaciones en el distrito como la construcción de un polideportivo", al tiempo que anunció que el coste del proyecto correrá en su totalidad a cargo del Atlético de Madrid. "La mejor demostración de que tenemos el mejor Madrid que hemos conocido es porque abarca con todos y para todos, y un buen ejemplo de ello es esta colaboración con el Atlético de Madrid", sentenció.

