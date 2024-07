El Gobierno aprueba la OEP 2024, con un récord de 40.146 plazas, un 10% para personas con discapacidad

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024, que consta de un total de 40.146 plazas, de las que reservará un 10% a personas con discapacidad. "Con esto, triplicamos en los últimos años el aumento anual de plantillas respecto a lo que ocurrió entre el periodo 2012 y 2017", ha afirmado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. De esta manera, del total de las plazas ofertadas en 2024, 27.360 se destina al turno libre y 12.786 a la promoción interna, lo que supone el "cuarto récord consecutivo". Además, la OEP de este año en la Administración General del Estado (AGE) alcanza las 31.465 plazas, de las que 20.840 son de acceso libre, lo que acelera "la recuperación de empleo público iniciada en 2018 y revierte el proceso paulatino de envejecimiento de las plantillas", según Función Pública. Otros aspectos de la oferta es que contempla un total de 10.625 plazas de promoción interna en la AGE, impulsa a los habilitados nacionales con 501 plazas de nuevo ingreso y crea 8.440 plazas de turno libre (C1 y C2) para mejorar la atención a los ciudadanos. También incluye 2.520 plazas de turno libre en la Administración de Justicia. El real decreto de oferta creará 9.102 empleos netos, de los que 4.940 serán plazas adicionales en sectores prioritarios y otras 4.162 más utilizando instrumentos de planificación para dotar de nuevos servicios públicos a la ciudadanía. Dentro de este capítulo se encuentran las 1.098 plazas para Seguridad Social, Base Logística Defensa, Aesia, CNMC, Museo del Prado y Puertos del Estado. Además, se cubrirán las 11.738 bajas de 2023 con nuevos empleados, según informan desde Función Pública. 3.147 PLAZAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Por su parte, Escrivá ha confirmado que se han reservado 3.147 plazas para el turno de discapacidad, de las que 629 de son para personas con discapacidad intelectual, un grupo que "siendo de los más vulnerables, (son con los que) es más difícil trabajar en la empleabilidad". "Las personas con discapacidad intelectual pueden tener acceso al mercado de trabajo y pueden hacer tareas y las pueden hacer muy bien", ha recalcado el titular de Función Pública. SE MANTIENE LA TASA DE REPOSICIÓN Durante la rueda de prensa, Escrivá ha reconocido que la oferta de empleo público mantiene este año la tasa de reposición, pero que se está trabajando para que el próximo año no forme parte de la OEP, tal y como se comprometió el Gobierno hace unos meses. De esta manera, ha afirmado que la Oferta de Empleo Público de este año no ha podido configurarse con toda la flexibilidad que le hubiera gustado, ya que este 2024 es un año de "transición". "Todavía este año de transición hemos tenido que funcionar con instrumentos no suficientemente flexible que nos empujan a un foco excesivamente en el corto plazo y a una estructura de recursos humanos que todavía tiene demasiada inercia y que, por tanto, no abunda en lo que debe ser el elemento central del nuevo modelo que es poner el centro a los trabajadores públicos", ha detallado. No obstante, ha asegurado que durante este año se están desarrollando todas las herramientas para que en 2025 se consiga una oferta de empleo público que también será "muy grande" pero, además, flexible.

