(Crónica) Uruguay echa a Estados Unidos de su Copa América y Panamá avanza a cuartos de final

La selección de Uruguay venció (0-1) a Estados Unidos, anfitriona de la Copa América 2024, en la tercera y última jornada de la fase de grupos, quedando eliminado el combinado norteamericano, solo con tres puntos, mientras Panamá certificó su pase a los cuartos de final al ganar de manera contundente por 1-3 a Bolivia, ambos partidos correspondientes al Grupo C. Los de Marcelo Bielsa, que no pudo estar en la banda por sanción, avanzaron a cuartos de final después de derrotar por 0-1 a Estados Unidos este lunes. Los norteamericanos fueron incapaces de darle la vuelta a un tanto de Mathías Olivera en el minuto 66, y vieron como su destino en su torneo se cortaba de la manera más cruel, en vísperas del 4 de julio, Día de la Independencia del país. Estados Unidos salió más seria y más enchufada, respondiendo a lo que estaba en juego, con mucho dominio, aunque sin acercarse con peligro a la portería defendida por Sergio Rochet. De hecho, la más clara fue para Darwin Núñez, aunque no estuvo acertado de cara a gol. Y el guion cambió después de un parón por un fuerte golpe en la cabeza a Maxi Araújo, que tuvo que retirarse en camilla, con Nahitan Nández y Facundo Pellistri mandando al limbo otras dos buenas oportunidades. Ya en la segunda mitad, los de Gregg Berhalter, sin Weah ni Balogun, estaban contra las cuerdas por un tanto de Bolivia, virtualmente eliminados, pero el tanto llegó para la 'Celeste'. En una falta lateral botada por Nico de la Cruz, remató Ronald Araújo y el rechace lo recogió Olivera para empujarla, comprobación del VAR mediante. El 0-1 hundió a Estados Unidos, que pudieron empatar con dos ocasiones finales de Pulisic y Wright sin éxito. En el otro encuentro del Grupo C, Panamá se ganó un hueco en los cuartos de final con una buena actuación ante Bolivia, que vendió cara su derrota, aunque se va del torneo por cuarta edición consecutiva y sin puntuar. El delantero José Fajardo abrió el marcador poco después del minuto 20, un tanto que igualó Bruno Miranda --único gol de la 'Verde' en el torneo-- ya en la segunda mitad, dando algo de esperanza a su equipo para despedirse puntuando. Pero la selección panameña despertó en la recta final y trabajo su triunfo, primero dándole la vuelta con el 1-2 de Eduardo Guerrero, para después redondear la victoria en el descuento con un golazo de César Yanis. Así, los 'Canaleros' avanzan a los cruces por primera vez en su historia, en su segunda participación en la Copa América.

