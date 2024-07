Condenados en Camboya a penas de prisión una decena de activistas ecologistas, entre ellos un español

La Justicia de Camboya ha condenado este martes a penas de entre seis y ocho años de cárcel a una decena de activistas ecologistas de la organización Mother Nature, entre ellos el español Alejandro González-Davidson, tras un juicio que ha dejado enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y defensores del medio ambiente a las puertas del juzgado en la capital, Nom Pen. El tribunal ha emitido el veredicto esta mañana y ha dado así por concluido un juicio que giraba en torno a los cargos de "conspiración" e "insultos al rey" en relación con las actividades desempeñadas por los activistas --nueve de ellos camboyanos--. En el caso de González-Davidson, la pena incluye ocho años de cárcel, una multa de 2.500 dólares (unos 2.300 euros) y la expulsión del país una vez cumple su condena. Asimismo, la corte ha dictado órdenes de detención contra otra decena de personas, mientras que otros cuatro activistas presentes en el juicio han sido detenido sobre la marcha y se encuentran bajo custodia policial, según informaciones de la propia organización, que ha denunciado que dos de ellos han sido agarrados por el cuello. Los cuatro activistas arrestados han sido identificados como Thun Ratha, Long Kunthea, Phuon Keoraksmey y Ly Chandaravuth, quienes han pasado las horas previas al arranque del juicio liderando varias marchas para exigir la puesta en libertad de los acusados. Los activistas de Mother Nature llevan años denunciando el acoso, las amenazas y la persecución judicial puesta en marcha en su contra por su activismo medioambiental, que incluye la lucha para exigir el fin de la industria minera en la provincia de Koh Kong y la protección de la isla de Koh Kong Krao. AMNISTÍA CONDENA LA DECISIÓN La ONG Amnistía Internacional (AI) ha condenado la decisión de la Justicia camboyana y ha especificado que se trata de un "nuevo golpe a la sociedad civil camboyana", a la que acusa de conspirar contra el Gobierno. La directora regional de la organización, Montse Ferrer, ha lamentado que "en vez de escuchar las voces de los jóvenes al frente del movimiento, el Gobierno ha elegido imponer penas de cárcel contra aquellos que se atreven a hablar". "El Gobierno ha mostrado una y otra vez que no tolerará la disidencia. Este veredicto es otro signo de que Camboya no tiene intención de proteger el derecho a la libre asamblea. Las autoridades deben poner en libertad cuanto antes de estos defensores del medio ambiente", ha aclarado. Varios de los activistas que han sido ahora condenados ya habían sido encarcelados en anteriores ocasiones por manifestarse y hacer activismo en el país asiático. No obstante, Amnistía ha recordado que la organización a la que pertenecen es conocida por su centrar la atención en la "degradación" del medio ambiente. El grupo fue galardonado con el premio Right Livelihood 2023 de Suecia por su activismo, pero sus miembros no pudieron viajar a Estocolmo para aceptar el galardón porque ya estaban imputados en Camboya.

