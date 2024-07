Venezuela pasa a cuartos de la Copa América con un pleno de triunfos y México completa su desastre

La selección de Venezuela se clasificó para los cuartos de final de la Copa América con un pleno de triunfos tras golear (3-0) a Jamaica en una jornada en la que se completó el desastre de México, que no pasó del empate (0-0) ante Ecuador y quedó eliminada del torneo con una pésima actuación. El combinado vinotinto logró una gran victoria ante Jamaica, que se marcha de la Copa América sin puntos, tras perder ante el equipo dirigido por Fernando Batista. Los venezolanos no tenían nada en juego en este partido tras firmar dos victorias en dos partidos ante Ecuador y México, pero mantuvieron su gran nivel sumando el tercer triunfo ante Jamaica. El veterano Salomón Rondón volvió a ver puerta por segundo duelo consecutivo, marcando el segundo de los tres goles. Eduard Bello y Eric Ramírez firmaron los otros tantos de una victoria contundente y que invita a soñar a los venezolanos, que alcanzan los cuartos de final por quinta vez en su historia en la Copa América, aunque es la primera vez que lo hace ganando los tres partidos. Por el contrario, la selección mexicana, dirigida por Jaime Lozano, completó su desastre y quedó eliminada después de empatar sin goles ante Ecuador en el último partido. El equipo azteca debía vencer a sus rivales para estar en cuartos de final, y pese a que dispusieron de oportunidades, el tanto no llegó y el empate les dejó fuera del torneo. El equipo azteca llevó el dominio del choque en un duelo en el que la polémica también estuvo presente, y protagonizó el final. En el minuto 98, Guillermo Martínez cayó al suelo dentro del área ecuatoriana tras un toque de Félix Torres. El colegiado inicialmente pitó penalti, desatando la alegría en la afición mexicana, pero tras la revisión del VAR, la decisión se anuló al percatarse de que el defensor tocó el balón antes de contactar con el rival, significando el fin del partido y de México en esta Copa América.

