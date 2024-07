Previa del Rumanía - Países Bajos

Rumanía y Países Bajos se miden este martes (18.00) en los octavos de final de la Eurocopa 2024, en el Allianz Arena de Múnich, en un partido al que los neerlandeses llegan tras una decepcionante fase de grupos en la acabaron terceros logrando solo una victoria, mientras que la selección rumana intentará alargar su buen momento en el torneo para alcanzar por segunda vez en su historia la ronda de cuartos de final. El Allianz Arena sellará el penúltimo billete de cuartos de final de la Eurocopa a Rumanía o Países Bajos. Dos selecciones que llegan con sensaciones muy dispares al primer partido a cara o cruz. Rumanía, que goleó en su estreno a Ucrania (3-0), se presenta por primera vez en su historia como campeona de su grupo, todo lo contrario que Países Bajos que, pese a lograr la clasificación con una jornada de antelación, una derrota ante Austria los mandó al tercer puesto. Así, los neerlandeses necesitan reencontrarse con su mejor versión, algo que tan solo lograron durante tramos del partido ante Polonia. Para ello, Países Bajos debe recuperar a jugadores clave en la 'oranje' como Van Dijk, irreconocible durante el torneo, o Memphis Depay que, pese a marcar en el último partido ante Austria, no ha cuajado ningún partido sobresaliente. Para avanzar a los cuartos de final, Países Bajos deberá mejorar la eficacia defensiva mostrada hasta el momento en el torneo, donde solo ha podido mantener la portería a cero frente a Francia, encajando cuatro goles en los otros dos encuentros disputados. Además, son el equipo de los octavos de final que menos balones recupera y el segundo que más remates a puerta concede por partido, signos evidentes de su fragilidad atrás. Por otro lado, en clave positiva, el atacante del Liverpool Cody Gakpo está siendo uno de los jugadores más determinantes en ataque del torneo. El extremo neerlandés ha marcado dos de los cuatro goles de Países Bajos en el torneo. Además, el centrocampista del Milan Tijjani Reijnders también está mostrando un gran rendimiento en el torneo, siendo el pulmón de los de Koeman, ayudando tanto en defensa como en ataque gracias a su polivalencia. Países Bajos tendrá enfrente a una ilusionante Rumanía. El combinado dirigido por Edward Iordanescu hizo buena la contundente victoria ante Ucrania, pese a la derrota ante Bélgica, con un empate en la última jornada frente a Eslovaquia, resultado que significó para ellos el primer puesto del grupo. Un logro que los rumanos han basado en una gran presión sobre la salida de balón rival, y la verticalidad a la hora de atacar, penalizando al máximo los errores del rival. Rumanía ha demostrado en lo que se lleva disputado de torneo que es uno de los equipos más eficaces de la Eurocopa, habiendo logrado marcar cuatro goles en la primera fase con tan solo 15 remates entre los tres palos. Además, su guardameta Florin Nita acabó la fase de grupos como el segundo portero con más paradas con 13 intervenciones, un apartado estadístico que habla de la fragilidad defensiva del combinado rumano. A nivel individual, más allá de Nita, el centrocampista Razvan Marin con dos tantos está siendo el jugador franquicia de los de Iordanescu, y junto a Stanciu y Hagi, conforman una medular de mucha calidad capaz de llevar el peso del partido. En clave negativa, el delantero del Trabzonspor Denis Dragus, autor de uno de los tantos en la victoria ante Ucrania, ha ido de más a menos con el transcurso del torneo. En cuanto a los antecedentes entre ambos conjuntos, el balance es muy favorable para los neerlandeses, que se han impuesto en los últimos cuatro encuentros disputados, siendo el 0-3 endosado por la 'oranje' en un amistoso en 2017 el último precedente. Por el contrario, para encontrar la última victoria de Rumanía ante Países Bajos hay que remontarse hasta 2007, cuando, en la fase de clasificación para la Eurocopa 2008 los rumanos se impusieron 1-0 gracias al solitario gol de Goian. En lo deportivo, Iordanescu no podrá contar para el encuentro con su lateral izquierdo titular, Nicusor Bancu, que cumplirá ciclo de amarillas. En su lugar, Ratiu podría ocupara el carril izquierdo, dejando el lateral diestro a Deian Sorescu. Por su parte, Ronald Koeman tiene a sus disposición a toda la plantilla, y podría introducir hasta tres cambios con respecto al once que cayó derrotado ante Austria, dando entrada a Dumfries en lugar de Geertruida, así como a Xavi Simons y Frimpong por Veerman y Malen. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. RUMANÍA: Nita; Sorescu, Dragusin, Burca, Ratiu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Hagi, Dragus y Coman. PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten; Frimpong, Simons, Gakpo; y Depay. --ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE). --ESTADIO: Allianz Arena (Múnich). --HORA: 18.00/La 1.

