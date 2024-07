La Autoridad Palestina rechaza el despliegue de tropas internacionales en la Franja de Gaza

La Presidencia de la Autoridad Palestina ha rechazado cualquier plan que implique el despliegue de una fuerza internacional en la Franja de Gaza tras el fin de la ofensiva militar lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. "Una presencia extranjera en territorio palestino no tendría legitimidad alguna y sólo el pueblo palestino puede decidir quién lo gobierna y gestiona sus asuntos", ha señalado Nabil abú Rudeina, el portavoz del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. "No aceptaremos o permitiremos la presencia de (fuerzas de países) extranjeros en nuestro territorio, ya sea en Cisjordania o en la Franja de Gaza", ha dicho, antes de recalcar que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) es "el único representante legítimo del pueblo palestino, con jurisdicción lega sobre todo el territorio del Estado de Palestina". Así, ha sostenido que "el Gobierno de ocupación y su presidente se engañan si piensan que pueden decidir el futuro del pueblo palestino y consolidar la ocupación reclutando a fuerzas extranjeras para reemplazar a los ocupantes en la Franja de Gaza", según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA. Las palabras de Abú Rudeina han llegado después de que fuentes oficiales citadas por medios israelíes apuntaran a la posibilidad del despliegue de una fuerza internacional para tomar las riendas de la situación en Gaza de cara a la retirada de los militares desplegados desde hace cerca de nueve meses en el enclave palestino Por otra parte, el portavoz de Abbas ha reiterado su rechazo al anuncio del ministro de Finanzas de Israel, el ultranacionalista Bezalel Smotrich, sobre la legalización de cinco asentamientos en Cisjordania y ha afirmado que "es parte de la guerra total desencadenada contra el pueblo palestino, su tierra y sus lugares sagrados". Smotrich anunció esta decisión el viernes argumentando que el objetivo era "proteger la seguridad de Israel" y dar una respuesta "apropiada" a la decisión de cinco países --España, Noruega, Irlanda, Eslovenia y Armenia-- de reconocer el Estado de Palestina. Todos los asentamientos son ilegales según el Derecho Internacional, si bien Israel distingue entre aquellos a los que ha dado permiso y a los que no.

