Igualdad confirma los crímenes machistas de Cuenca, Málaga y Granada: 19 mujeres y 9 menores asesinados este año

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 19 las mujeres y a 9 los menores asesinados por violencia machista, tras confirmar los casos de Las Pedroñeras (Cuenca), Fuengirola (Málaga) y Granada. Se trata de tres mujeres y dos menores de edad. Así, las mujeres presuntamente asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, cuando empezaron a recabarse datos, asciende a 1.263 y a 62 los niños, desde 2013. Según han señalado desde el departamento que dirige Ana Redondo, la primera mujer, de 30 años, fue asesinada por su cónyuge en Cuenca el pasado viernes. La víctima era marroquí, al igual que el presunto agresor, con tiene 44 años. Tenía dos hijos menores de edad, de tres y ocho años, también asesinados en el mismo suceso. Según confirmaron fuentes del Ejecutivo autonómico a Europa Press, estaba incluida en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén). Por otro lado, la mujer asesinada por su cónyuge en Málaga el sábado, tenía 76 años y era de nacionalidad española, al igual que su pregunto agresor, un año menor. La víctima no tenía hijos ni hijas menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género. En el caso de Granada, se trata de una mujer de 20 años asesinada presuntamente por su expareja el pasado 29 de junio de 2024. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. En el mismo suceso el presunto asesino también habría asesinado a la madre de su expareja.

