El Teatro Real expone una veintena de imágenes de la "inédita" faceta fotográfica de Puccini:"No fue un mero aficionado"

El Teatro Real expone a través de una veintena de imágenes la "inédita" faceta fotográfica del compositor italiano Giacomo Puccini, que comenzó esta actividad alrededor de 1984, en las que demuestra su "pericia" con el objetivo, situando la naturaleza como principal protagonista de las instantáneas. "Sabemos que no fue un mero aficionado ni un debutante apasionado porque la producción fotográfica de Puccini es amplia. Gozaba de una óptima pericia técnica y clara conciencia estética", ha señalado en rueda de prensa el comisario de la exposición 'Puccini fotógrafo', Paolo Bolpagni, que ha explicado que esta faceta se descubrió en la apertura del Archivo Puccini de Torre de Lago (Italia). El comisario ha afirmado que la fotografía de Puccini es un retrato de "lo humilde y lo silencioso" de su entorno, y sus imágenes demuestran un toque "personal" y revelan un "dominio del medio". "Son composiciones visuales bien calibradas y una producción consistente. Puccini se sintió atraído por los paisajes y por la cotidianeidad, no por los monumentos", ha comentado. En esta disciplina, Puccini fue un "naturalista", según el comisario, puesto que su obra fotográfica está marcada por la naturaleza, un medio que retrató en varios ocasiones mediante "toques poéticos, líricos y melancólicos", y también por imágenes de sus viajes, aunque alejadas de "las típicas fotos recuerdo de turistas". "No son instantáneas de recuerdos, ya que persiguen un valor estético. Para Puccini, la fotografía es un arte, no un pasatiempos", ha asegurado. En algunas imágenes se ve al propio Puccini como protagonista, como un autorretrato situado en la planta principal del Real, fotografías de su familia o algunas de lugares a los que viajó, como por ejemplo Argentina en 1905, Egipto en 1908 o Nueva York en 1910. "Su mirada no era la de un turista, como demuestra en las imágenes de Egipto, donde retrata a habitantes de una aldea o las fotos que tomó a un Gaucho encendiendo una hoguera en medio de La Pampa", ha precisado Bolpagni. Además, la muestra es especial, según el comisario, porque nunca se había hecho fuera de Italia y la elección de Madrid y de este lugar "no es casual, ya que en este Teatro, Puccini en persona estrenó, en 1892, su ópera 'Edgar'. "Fue la primera vez que una de sus óperas se interpretaba fuera de las fronteras italianas, y fue aquí, en el Teatro Real", ha indicado. Por su parte, el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, ha señalado que para la institución es un "placer" ser anfitriones del "prestigioso" ciclo de PHotoESPAÑA. "Nos emociona y nos conmueve acoger una exposición de Puccini", ha manifestado. 'Puccini fotógrafo' está ubicada en la tercera planta del Teatro Real y se podrá visitar hasta el próximo 22 de julio durante las funciones o las visitas al edificio. HOMENAJE A LA SOPRANO VICTORIA DE LOS ÁNGELES En paralelo a 'Puccini fotógrafo', el Teatro Real ha organizado una exposición homenaje a la soprano Victoria de los Ángeles, organizada en colaboración con la Fundación Victoria de los Ángeles, en la que se muestra una selección de trajes y objetos personales que utilizó la soprano a lo largo de su carrera. A través del vestuario que utilizó en las funciones, se recuerda algunas de sus interpretaciones de Rosina -ataviada con tafetán de seda y pedrería- en 'El barbero de Sevilla'; Elisabeth -de la que se muestran vestido, capa, y corona- en 'Tannhäuser', y Cio-Cio-San, papel emblemático en su carrera y del que ahora, coincidiendo con el estreno de 'Madama Butterfly' en el Teatro Real -que ha dedicado estas funciones a su memoria- se exhiben sus kimonos.

