El canciller Lavrov participará en dos eventos de Rusia en la ONU a mediados de julio

Naciones Unidas, 1 jul (EFE).- El ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, viajará a Nueva York a mediados de julio para participar en dos eventos que organiza la presidencia rusa del Consejo de Seguridad, adelantó este lunes el embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, al presentar su programa de trabajo para este mes.

El primero de ellos, el día 16 de julio, será un debate abierto que lleva por título 'Cooperación multilateral en busca de un orden mundial más justo, democrático y sostenible', y tratará sobre cómo aspirar a una seguridad mundial más allá de las crisis actuales, en un horizonte de décadas.

Nebenzia dijo a este respecto que el Consejo de Seguridad, máximo órgano de la ONU, sufre "una infrarrepresentación del Sur Global, y de África en particular, al mismo tiempo que una sobrerrepresentación de Occidente, lo que no refleja el momento actual de la geopolítica mundial".

Pero Estados Unidos y Europa, criticó, "se niegan a reconocer que emergen otros centros de poder, uno de ellos China" y en lugar de eso "intentan conservar la dominación del mundo de la que han gozado los pasados 500 años", aseguró el embajador.

Pese a que Rusia se presenta siempre como un abanderado del Tercer Mundo, lo cierto es que también tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad y goza del derecho de veto, y nunca se ha mostrado dispuesto a renunciar a él.

El segundo evento en que participará Lavrov será el día siguiente, el 17 de julio, dedicado a la cuestión palestina, y a él asistirá Tor Wenesland, Coordinardor Especial de la ONU para Oriente Medio.

En el conflicto palestino, Rusia se ha mostrado muy crítico con Israel, lo que ha ahondado aún más sus diferencias con Estados Unidos y lo ha acercado a las posturas de países africanos y asiáticos, generalmente solidarios con los palestinos.

En este próximo viaje de Lavrov, el embajador indicó que no se habían presentado problemas de visados como en la última visita del ministro a la ONU el pasado enero, cuando Estados Unidos denegó el visado a parte de su delegación.

En el organigrama del mes no figura ninguna sesión específica sobre Ucrania, pero a ese respecto el embajador Nebenzia comentó que hay un acuerdo entre los miembros del Consejo para no poner en el programa las sesiones dedicadas a Ucrania, y no dudó que se celebrará a petición de cualquier país. EFE

