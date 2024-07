(AMP.)Sánchez anuncia que pondrá un tope a la financiación con fondos públicos de los medios "que no tienen lectores"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que pondrán un tope a la financiación con fondos públicos de los medios de comunicación digitales que a su juicio "no tienen lectores", y a los que se ha referido como "pseudomedios". En una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press, Sánchez ha adelantado que presentará este paquete de medidas "de regeneración democrática" en una comparecencia en el Congreso de los Diputados el próximo 17 de julio. "Lo que estamos estudiando, y es una de las propuestas que haré al Congreso de los Diputados, es establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación. Porque lo que está sucediendo es que hay medios que solamente tienen recursos públicos y no tienen lectores", ha señalado. El jefe del Ejecutivo propondrá una modificación de la Ley de Publicidad Institucional para incorporar "transparencia" en la financiación con recursos públicos de los medios digitales porque, según ha lanzado "no es aceptable que, con recursos públicos, se esté financiando la desinformación y los bulos". Estas medidas se suman a otras anunciadas previamente como la reforma de la ley del derecho al honor y del derecho de rectificación, anunciadas por Sánchez después de los cinco días de reflexión que se tomó a finales del abril para decidir si continuaba o no al frente del Gobierno. RONDA DE CONTACTOS CON LOS SOCIOS Después de comparecer en la Cámara Baja para presentar ese "plan de acción democrática" Sánchez abrirá una ronda de contactos con todos los Grupos Parlamentarios que quieran participar en este paquete de medidas para, después del verano, poner en marcha las medidas legislativas correspondientes. No obstante, según indica, estas iniciativas ya se están trabajando con el socio minoritario de coalición, Sumar, y con el resto de socios parlamentarios, aunque a partir del 17 de julio se fijará esa ronda de contactos oficial. En este sentido ha pedido a la ciudadanía que confíen en que esta "guía" va a ser "plenamente acorde" con la normativa europea y las directivas aprobadas en la UE, también con el apoyo del Partido Popular Europeo (PPE), según ha apostillado, que busca garantizar la transparencia, la pluralidad informativa y luchar contra los bulos y la desinformación. Dice además que la expansión de la desinformación hace daño a la convivencia y al correcto funcionamiento de las sociedades democráticas y "abre la puerta" a fenómenos como el avance de la ultraderecha. HAY MIMBRES PARA UN ACUERDO EN CATALUÑA Por otro lado, sobre si considera posible un pacto para que haya gobierno en Cataluña o ve más cerca una repetición electoral, dice que "hay mimbres" para un acuerdo. Señala que siempre es difícil alcanzarlo pero considera que merece la pena, más aún cuando esta comunidad ha "sufrido" mucho en los últimos años. En esta misma línea dice que el presente y el futuro de la sociedad catalana pasa por un entendimiento entre PSC y ERC, una fuerza no nacionalista y la otra independentista. A su juicio después de la "mala experiencia" del Gobierno de coalición entre ERC y Junts, hay que "cambiar el paso" y abrir una etapa de entendimiento "transversal". Además, ha vuelto a elogiar a ERC al señalar que hay que reconocer su labor durante sus años en La Moncloa. "Gracias a ellos he logrado una investidura para poder sacar adelante políticas progresistas" y también se ha producido un "proceso de normalización, estabilización y reconstrucción de la convivencia en Cataluña".

