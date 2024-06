Muere en un ataque israelí un familiar de un comandante local de Yihad Islámica en Cisjordania

El Ministerio de Salud palestino ha informado de la muerte de una persona, identificada como un pariente de un comandante local de Yihad Islámica, en un ataque israelí ocurrido este domingo en el campo de refugiados cisjordano de Nur Shams, en Tulkarem. El fallecido ha sido identificado por fuentes locales del diario 'Filastin', afín a Hamás, como Said Jaber, pariente de Mohamed Jaber o Abú Shuja, comandante de Yihad Islámica en la localidad cisjordana. El ataque, efectuado con un avión no tripulado, ha dejado además otros cinco heridos, dos en estado grave, según el comunicado del Ministerio de Salud palestino recogido por la agencia oficial de noticias Wafa. La radio del Ejército israelí ha precisado que el ataque tenía como objetivo una vivienda donde se encontraba el tío del comandante palestino, aunque no precisa si estaba en su interior en el momento del bombardeo.

