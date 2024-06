Lucas Olaza llama a "no confiar en nada" hasta que Uruguay esté clasificado

Kansas City (EE.UU.), 29 jun (EFE).- El defensa uruguayo Lucas Olaza afirmó este sábado que la Celeste aún no está clasificada para los cuartos de final de la Copa América e hizo una llamado a "no confiarse" en el partido del lunes contra Estados Unidos en Kansas City.

"Aún no está al 100 % y cuando no está al 100 % no nos podemos confiar en nada", aseguró Olaza en declaraciones a periodistas al regresar al hotel de concentración tras concluir la primera sesión de entrenamiento en campo en Kansas City.

"Hay que ir partido a partido. Ustedes lo escuchan mucho, pero es la verdad, no hay pensar en el más allá, el partido más importante es el que viene", apuntó el defensor del Krasnodar ruso.

En referencia a la idea que el técnico Marcelo Bielsa ha traído a la selección, Olaza afirmó: "El equipo da todo, es muy dinámico, presiona siempre, es un equipo valiente que siempre va a buscar el resultado, y eso se ha notado mucho".

Sobre el eventual rival en cuartos de final, que de clasificar será Brasil o Colombia, Olaza tuvo buenas palabras para los dos.

"Son dos selecciones muy importantes. Colombia lo viene haciendo por mucho tiempo, viene invicta muchos partidos. Son dos selecciones fuertes", dijo.

Uruguay está virtualmente clasificada para los cuartos de final y tan solo una dramática carambola en su partido contra la anfitriona y en el Panamá-Bolivia la dejaría fuera de las eliminatorias.