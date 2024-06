Lacalle Pou quiere "preparar el terreno" para un Mercosur "más flexible"

Montevideo, 30 jun (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, afirmó este domingo que quiere "preparar el terreno" en la próxima Cumbre del Mercosur, que se cumplirá en Paraguay el 7 y el 8 de julio próximo, para que el siguiente mandatario de su país insista en un bloque regional "más flexible".

"Hay que preparar el terreno al presidente que venga para insistir en que el Mercosur tiene que ser más más flexible. Hemos llevado el cántaro a la fuente muchas veces y no se ha roto hasta el momento", dijo el mandatario uruguayo luego de votar en los comicios internos para elegir a los candidatos de cada partido político a la presidencia del país.

Lacalle Pou, quien desde su llegada al Gobierno ha insistido en que el bloque regional debe "abrirse al mundo", reiteró que la próxima semana viajará a Asunción a "hacer lo propio", hasta que logren "hacerse entender" para que se conozcan las necesidades del país.

"El problema o el tema, más que un problema, es que el Mercosur decide por consenso, no por unanimidad, no es por votación, entonces a veces podemos tener a favor de la flexibilización a un país y a otro no", apuntó.

El próximo 8 de julio, la capital paraguaya recibirá la cumbre semestral del Mercosur, en la que se entregará la presidencia protémpore a Uruguay.

Para esa ocasión se prevé la participación de los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil; de Paraguay, Santiago Peña, y del uruguayo Lacalle Pou. EFE

