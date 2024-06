Koundé se manifiesta en contra del voto a Agrupación Nacional, un partido "fundado en el odio al prójimo"

El futbolista del F.C. Barcelona e internacional por la selección francesa Jules Koundé se ha manifestado este domingo, día de celebración de la primera vuelta de las elecciones legislativas en su país, en contra del voto al partido ultraderechista Agrupación Nacional, "fundado en el odio al prójimo y en la desinformación". Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen y Jordan Bardella, parte como favorita en las legislativas anticipadas de este domingo, declaradas el 9 de junio por el presidente francés, Emmanuel Macron, y en las que la formación aspira a consolidar su avance registrado en las pasadas elecciones europeas. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Koundé percibe que "la extrema derecha jamás ha llevado a un país hacia más libertades, más justicia y convivencia" y no considera "que nunca vaya a hacerlo". "Veo un partido fundado en el odio al prójimo, en la desinformación y cuyas palabras pretenden estigmatizarnos y dividirnos", ha manifestado el internacional francés de 25 años. Por este motivo, Koundé entiende que Agrupación Nacional "no es la solución" para los problemas que atraviesa su país, según ha hecho saber en un mensaje, que no quiere encuadrar "como una lección" sino como "una opinión personal para que la gente haga con ella lo que quiera". Koundé ha indicado de todas formas que el día de hoy es "importante para Francia y para su futuro", en el que, dado el contexto actual "votar es tanto un deber como un derecho". "La fuerza de la democracia es que cada voz cuenta y todos son libres de dar su opinión", ha remachado.

