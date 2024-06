Fernando Alonso: "Los puntos estaban fuera de alcance"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin), que ha terminado decimoctavo en la carrera del Gran Premio de Austria, ha asegurado que los puntos estaban "fuera del alcance" este domingo, y ha asegurado que el equipo ya trabaja para poder regresar al 'Top 10' en el Gran Premio de Gran Bretaña. "Me fui largo, choqué con Guanyu -Zhou- y tuve la penalización, y a partir de ahí mi carrera estaba ya olvidada. Pero no cambiaba nada, en vez de acabar el 17, acabas el 14. Los puntos hoy estaban fuera de alcance", señaló en declaraciones a DAZN. Sobre el hecho de haber conseguido la vuelta rápida en carrera, recordó que "no hay ni un punto ni nada" por estar "fuera del 'Top 10'". "Queríamos probar el coche también con otros neumáticos y con poca gasolina. Ha sido una carrera complicada, como preveíamos. Íbamos a tres paradas, paramos muy pronto, y con Lance -Stroll- íbamos a ir a dos, para ver si había algún 'safety car' o algún momento de suerte en alguno de los dos coches", apuntó. En este sentido, el asturiano afirmó que la cita de este domingo "es un aprendizaje". "Hemos tenido un fin de semana muy complicado y en Silvestone queremos tenerlo mejor. Diría que no es difícil tenerlo mejor que aquí porque hemos sufrido demasiado, así que voy con más optimismo a Silvestone que quizás aquí en Austria, pero tenemos que demostrarlo y tenemos que volver a ese 'Top 10' y a coger puntos", manifestó. "Las conclusiones son muy claras, o para mí son blanco y negro de lo que hemos hecho en el coche, de lo que tenemos ahora mismo montado, de lo que tenemos que mejorar, de lo que tenemos que mantener. Ahora tenemos que reunirnos, ir a Silverstone con la moral alta porque es el Gran Premio de casa, todos los mecánicos tenemos la fábrica justo al lado del circuito y tenemos que hacerlo mejor", finalizó.

Compartir nota: Guardar Nuevo