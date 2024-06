El Papa: "Necesitamos una Iglesia que no trate a nadie como impuro"

Francisco ha subrayado el "contacto físico" con Jesús como elemento común de ambos milagros ya que "la mujer toca la túnica de Jesús y Jesús toma de la mano a la pequeña". "Es importante --ha añadido el Papa-- porque ambas, por la sociedad, se consideran impuras y por lo tanto con ellas no puede haber contacto físico. Y, en cambio, Jesús se deja tocar y no teme tocar". Para el Pontífice, "antes incluso de la curación física, Él desafía una concepción religiosa equivocada, según la cual Dios separa a los puros por un lado y a los impuros por otro. "En cambio, Dios no hace esta separación, porque todos somos sus hijos, y la impureza no deriva de alimentos, enfermedades y ni siquiera de la muerte, sino que viene de un corazón impuro", ha añadido. En este sentido, ha señalado que frente a los sufrimientos del cuerpo y del espíritu, frente a las heridas del alma, frente a las situaciones que nos abaten e incluso frente al pecado, Dios no se mantiene a distancia, no se avergüenza de los hombres, no los juzga. "Al contrario, Él se acerca para dejarse tocar y para tocarnos y siempre nos levanta de la muerte. Siempre nos toma de la mano para decirnos: ¡Hija, hijo, levántate, camina, sigue adelante!", ha añadido. De este modo, Francisco ha invitado a los fieles a preguntarse si actúan así "etiquetando a las personas".

