El gobernador de Estambul acordona el centro de la ciudad para impedir un año más el desfile del Orgullo

El gobernador de Estambul, Davut Gül, ha ordenado acordonar el centro de la ciudad para impedir la celebración del desfile del Orgullo, prohibida un año más en la metrópolis turca. Como ha ocurrido en anteriores ocasiones, la oficina del Gobernador se ha limitado a prohibir lo que describió como "una marcha no autorizada de protesta, organizada por grupos ilegales", sin dar más detalles. Las relaciones homosexuales no son ilegales en Turquía pero el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha exhibido desde siempre una manifiesta hostilidad hacia la comunidad LGBTQ. Los activistas suelen celebrar de todas formas en señal de protesta el desfile en Estambul y se exponen a sufrir cargas policiales como las que dejaron el año pasado más de 60 detenidos. Así pues, la Gobernación de la ciudad ha decidido actuar tras "observar que varios grupos ilegales convocaron una marcha de protesta no autorizada entre la zona de Taksim y la avenida Istiqlal, el domingo 30 de junio de 2024, con un llamamiento realizado en las plataformas de redes sociales". "Nuestra Gobernación actúa como medida de precacución para prevenir esta organización no autorizada con el cierre al tráfico de vehículos de la plaza Taksim, el Monumento a la República, el parque Gezi y la avenida Istiqlal", añade la oficina en un comunicado, en referencia a algunos de los lugares más visitados de la ciudad.

