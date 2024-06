Fossati: "Que no juegue Messi no quiere decir que los perjudique"

Miami (EE.UU.), 28 jun (EFE),- Jorge Fossati, técnico de la selección peruana, aseguró este viernes que a su equipo no le "cambia prácticamente nada" que jueguen los menos habituales con Argentina y afirmó, incluso, que la ausencia de Leo Messi, no quiere decir necesariamente que perjudique a la Albiceleste.

"A nosotros no nos cambia prácticamente nada. Le saca un poco de presión o de responsabilidad al rival, pero ya ha demostrado que siempre entra a la cancha con la misma actitud juegue quien juegue. Hacer alguna diferencia porque juegue 'Juansito' y no juegue 'Pedrito'..., hablamos de un plantel que fue campeón del mundo en Catar", destacó el entrenador uruguayo en conferencia de prensa previa.

Respecto a la ausencia de Leo Messi, que se recupera de sus problemas en el aductor, indicó que no necesariamente debe ser un hándicap para Argentina.

"Sin duda, cambia que juegue o no juegue un jugador considerado de los mejores del mundo, pero no quiere decir que los perjudique. Por un lado, no tener a tu figura principal influye, pero hace que aparezca más la búsqueda de juego colectivo y no estar tan atraído a quien sabes que la agarra y lo resuelve todo".

Fossati, en cualquier caso, aseguró que su equipo está convencido de que puede "conseguir la victoria basado" en lo que hicieron "en los dos partidos anteriores", pese al empate sin goles ante Chile y la derrota contra Canadá. "Luego de analizarlos sigo opinando lo mismo", sentenció.

Para el técnico uruguayo, la selección peruana está inmersa en un proceso a medio plazo, porque el objetivo es llegar bien a las eliminatorias, en septiembre, por lo que no hace caso de los "análisis a partir de los resultados", en esta Copa América.

"Se ha crecido bastante ya en los partidos amistosos y se va corroborando en la Copa, pero para la mayoría el fútbol se analiza desde el resultado y no me van a creer", agregó.