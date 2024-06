Callens: "Mentiría si digo que no es un alivio que no juegue Messi"

Miami (EE.UU.), 28 jun (EFE).- El defensa peruano Alexander Callens admitió que "mentiría" si negase que "es un alivio" que Leo Messi no se enfrente a su selección, en el partido de la tercera jornada del Grupo A que se disputará en el Hard Rock de Miami, pero que en el campo son once contra once y la Albiceleste es "muy buena en todas sus líneas".

"Mentiría si digo que no es un alivio que no juegue Messi, que es el mejor del mundo, pero en el campo somos 11 contra 11 y todas las líneas de Argentina son muy buenas. Nosotros vamos a seguir con el mismo pensamiento de tratar de contrarrestar su ataque", dijo en la rueda de prensa oficial previa al partido.

Callens asegura que su equipo saltará al terreno de juego convencido de sus posibilidades. "El partido va a ser muy difícil, pero sabemos que el único resultado que nos vale es ganar. El equipo va a salir con el mismo convencimiento, tenemos que mantener el orden y veremos qué pasa".