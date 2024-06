Alonso: Hemos cambiado de arriba abajo el coche, pero toca sufrir, también en Silverstone

Redacción deportes, 29 jun (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin) confesó este sábado tras no entrar en la ronda final de clasificación del GP de Austria y ser decimoquinto para este domingo que entre la carrera al esprint y la clasificación cambiaron "de arriba abajo el coche".

Alanso señaló que ahora les "toca sufrir" en un fin de semana "difícil" y que también será complicado "en Silverstone".

"Está siendo un fin de semana difícil, y lo va a ser también en Silverstone. Lo llevamos diciendo varias carreras, pero como tienes que hablar tanto parece que se te termina haciendo bola porque siempre repites lo mismo", explicó Alonso, que, no obstante, dijo que tiraron "al máximo" con una nueva configuración, con la que vieron que "el problema no es del 'set up', sino del coche, que hay que mejorarlo".

Alonso subrayó que entendieron ya en Barcelona cuál es "la dirección" y el camino. "Pero había unas carreras, un triplete seguido, en las que no podíamos hacer nada y hay que sufrir mucho", comentó el bicampeón del mundo, que destacó que en Hungría llevará algunas piezas nuevas, "pero no va de Budapest, sino de todo el año".

"Vamos a traer piezas pero no sabemos si va a ser la solución definitiva. Estamos trabajando. El equipo ha cambiado de arriba abajo el coche, ni han comido, hemos salido la crono y lo hemos intentado, pero no hay descanso hasta que estemos mejor y hasta que llegue ese momento, toca sufrir un poco en la pista y animar al equipo", apuntó Alonso.

El asturiano afirmó que van "muy por encima del límite en las cronos" y que por eso tuvo "dos sustos grandes" en la segunda ronda de clasificación de este sábado durante un fin de semana en el que tienen que utilizar un motor que, aunque no está al cien por cien, tienen que usarlo para que "cuadren las cuentas". EFE

