Aitana presume de su felicidad con Sebastián Yatra en su 25º cumpleaños. Este ha sido el regalo especial de su amor

Aitana Ocaña celebra, en el momento más dulce de su vida tanto a nivel personal como profesional, uno de los cumpleaños más especiales de su vida. Este jueves la cantante de 'Las babys' ha cumplido 25 años y como no podía ser de otro modo tratándose de una cifra redonda, ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto rodeada de su familia, sus amigos, y por supuesto Sebastián Yatra. Lejos de esconderse tras dar una segunda oportunidad a su amor en marzo tras su ruptura en noviembre de 2023 -cuando se cumplía un año del inicio de su relación- la artista catalana ha presumido de su felicidad con el colombiano, con el que ha posado de lo más cariñosa y sonriente en el carrusel de imágenes que ella misma ha compartido en redes sociales de su fiesta de cumpleaños. Cómplices, divertidos y más enamorados que nunca, Aitana y Yatra posan para el recuerdo en un día inolvidable en el que la triunfita, espectacular con un ajustadísimo vestido color crudo de escote infinito y una corona dorada en la que se podía leer "feliz cumpleaños", sopló las 25 velas de su tarta acompañada no solo por su novio sino también por sus padres y su pandilla de amigos. Una celebración que habría tenido lugar en el jardín de la casa de Ibiza en la que la cantante ha pasado los últimos días descansando y recargando pilas antes de continuar su gira de conciertos por España. De fondo en el álbum de instantáneas que ha querido regalar a sus fans en su cumpleaños, una gran mesa decorada en tonos verdes, globos y banderillas. "Y por fin 25 añitos, la edad favorita de mi madre… gracias por todas las felicitaciones y por los bonitos mensajes que me mandáis siempre" ha escrito en Instagram. "Los 24 han sido una locura de emociones, se que los 25 van a ser igual… jajajaja, pero soy la más feliz con la gente que más quiero, mi familia y amigos. Me siento muy afortunada" ha confesado. Un mensaje a sus incondicionales en el que, además de recordarles que este viernes su 'Alpha Tour' llega a Valencia, ha anunciado que el 5 de julio lanza "nuevo temita". ¡Eso sí es un regalo de cumpleaños! Y hablando de regalos, Aitana también ha compartido la sorpresa especial que Sebastián ha tenido con ella en su cumpleaños. Un original cuadro en tonos rosas del que se enamoró en octubre de 2023 y que a partir de ahora colgará en las paredes de su casa gracias a su novio. "Llorando" ha reconocido muy emocionada. Un día redondo en el que Yatra también ha querido felicitar públicamente a "esta señorita que ya tiene 25 años" como ha escrito en Instagram con una imagen de la cantante posando ante su regalo más especial de cumpleaños.

Compartir nota: Guardar Nuevo