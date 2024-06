Sharon Stone anima a las mujeres a votar a Biden sin importar "lo dormido" que pueda estar

Los Ángeles (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Sharon Stone llamó este viernes a las mujeres de Estados Unidos a votar por el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, en las próximas elecciones pese a la decepción causada el jueves en el debate contra su rival, el expresidente Donald Trump (2017-2021).

"Señoras, recuerden esto: no importa cuán dormido pueda parecer Joe, él está completamente despierto para ustedes. Así que voten por ustedes mismas", dijo la actriz estadounidense en un escueto vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

La intérprete, de 66 años y conocida por películas como 'Basic Instinct' ('Instinto Básico') o 'The Quick and the Dead' (Rápida y Mortal'), mostró su apoyo al candidato demócrata tras desatarse el pánico entre las filas de la formación de Biden por su actuación titubeante en el debate electoral.

El reclamo de Stone por el voto femenino viene dado sobre todo por la postura divergente de ambos aspirantes en temas como el aborto.

Mientras Biden apuesta por reconocer el derecho constitucional al aborto en todo el país, Trump dijo el jueves que deja la cuestión en manos de las leyes estatales y mostró su apoyo a los estados que lo prohíben.

Un estudio del Centro para Mujeres y Política Americanas (CAWP, por sus siglas en inglés) encontró que el voto femenino ha superado al masculino en todas las elecciones presidenciales desde 1964. EFE

