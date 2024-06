La Reina Letizia sorprende con una original y juvenil falda multicolor de estampado tie dye

Segundo compromiso de la semana para la Reina Letizia, que este jueves ha recibido con el Rey Felipe en el Palacio de La Zarzuela a Charles H. Rivkin, presidente de la Motion Pictue Associacion -principal voz y defensora de las industrias del cine, video y televisión de Estados Unidos- y unos ha dejado un nuevo e inesperado estreno que nos ha conquistado por completo. 48 Horas después de sorprender con un estiloso vestido gris de rebajas de Adolfo Domínguez con cintura 'nido de abeja' y falda con volumen en su visita a la sede de Netflix para presidir Reunión del Patronato de la 'Fundación FAD Juventud', su Majestad ha vuelto a dejarnos sin palabras con la falda más juvenil y original, a la par que sofisticada y romántica, que le hemos visto en mucho tiempo. Un diseño plisado de Hugo Boss confeccionado en crepe, de estampado 'tie dye' multicolor en tonos rosas, lilas, naranjas y blancos, de largo midi y cintura de tiro medio que es pura fantasía. Y es que aunque en la web de la firma -¡atentas! sigue disponible por 229 euros, aunque está claro que no tardará en agotarse- la modelo la combina con una sudadera lila modo casual e informal, la Reina Letizia le da un punto de elegancia que nos encanta con un top blanco de manga corta y cuello redondo. Una falda versátil a más no poder que no dudamos que le veremos en más ocasiones, y que no descartamos que comparta con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Como complementos, la monarca ha prescindido de bolso, como siempre que sus compromisos tienen lugar en el Palacio de La Zarzuela, y ha dejado todo el protagonismo a sus sandalias, un modelo plano con detalle joya brillante en el empeine que dejaba a la vista el esparadrapo que une los dedos de su pie derecho y que protege el central, que se fracturó a principios de mayo y del que todavía se está recuperando.

Compartir nota: Guardar Nuevo