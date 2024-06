Guterres alerta de que sólo el 17 por ciento de los ODS avanza a buen ritmo

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha alertado de que al ritmo actual no se cumplirán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el año de 2030, ya que "sólo el 17 por ciento" de las metas fijadas están ahora mismo al alcance, mientras que en una tercera parte los avances se han estancado "o incluso han retrocedido". "No tenemos un minuto que perder", ha dicho Guterres, en la presentación de un informe sobre la evolución de los ODS. El máximo responsable de la ONU cree que es momento de "acelerar" para cumplir las promesas suscritas por la comunidad internacional y "erradicar la pobreza, proteger el planeta y no dejar a nadie atrás". En total, son 17 objetivos suscritos en 2015 y que establecían metas específicas a alcanzar en un periodo máximo de 15 años. "En un mundo con una riquezas, conocimientos y tecnologías sin precedentes, negarles a tantas personas las necesidades más básicas es atroz e inexcusable", ha sentenciado. Guterres ha llamado a hacer más en materia de paz, de transición verde y digital y de financiación para el desarrollo, pero también ha querido señalar que hay algunos datos para la "esperanza", entre los cuales ha señalado los avances hacia la igualdad en educación entre niños y niñas y el hecho de que "muchas mujeres están rompiendo techos de cristal, en política, en la empresa y en otros ámbitos". Asimismo, ha aplaudido el avance en el uso de internet o hitos médicos que incluyen el descenso en las infecciones de VIH y el desarrollo de vacunas contra la malaria.

