Grimaldo y Cucurella, dos amigos por un puesto

Donaueschingen (Alemania), 28 jun (EFE).- Alejandro Grimaldo dio ejemplo de deportividad tras admitir que esperaba otro papel en la Eurocopa 2024, pero que la suplencia no afecta a su competitividad ni a la relación que mantiene con Marc Cucurella, "dos amigos a pesar de jugar en la misma posición", y elevó el bien del grupo al individual porque si ganan el título "será de todos".

"Somos dos amigos dentro del equipo. A pesar de jugar en la misma posición nos llevamos muy bien, tenemos muy buena relación. Ha hecho dos buenos partido en la fase de grupos y ante Albania yo hice un gran partido a mi parecer. La posición de lateral izquierdo está muy bien ocupada y salga uno u otro ayudaremos al equipo", reconoció en rueda de prensa.

Grimaldo, indiscutible en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y protagonista de la mejor temporada de su carrera, confiesa que no esperaba ser suplente en la Eurocopa, pero exhibió la competividad sana que protagoniza con 'Cucu'.

"Es una situación diferente para mí que a lo mejor no esperaba cuando llegué, pero me he adaptado bien. El grupo es increíble, me llevo muy bien con Cucurella y estamos bromeando. Pese a que no esté jugando de titular, estoy preparado para cuando el míster me necesite. El grupo está muy unido y, si ganamos esta Eurocopa, será de todos. Es lo que quiero yo y el entrenador", aseguró.

Pese a ocupar la misma demarcación, Grimaldo apuntó diferencias entre su aportación y la de Cucurella para que el seleccionador Luis de la Fuente decida en cada partido.

"Cucurella es lateral más defensivo que yo, también ha jugado de central izquierdo en el Chelsea y yo soy más ofensivo, he jugado con línea de cinco este año. Somos laterales con perfiles diferentes que podemos ayudar en diferentes fases del partido según considere el míster", analizó.

"A pesar de que somos de la misma posición, él juega para su club y yo para el mío, pero aquí tenemos el mismo objetivo. Somos compañeros, intentamos sacar lo mejor de cada uno, la competencia es sana, la nuestra y la de toda la plantilla. Los dos queremos lo mejor para cada uno porque nos llevamos muy bien, decide el míster y nuestra relación es genial fuera del campo", sentenció. EFE

