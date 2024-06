Evo Morales siembra la duda sobre la intentona golpista y llama a saber "la verdad"

El expresidente boliviano Evo Morales ha llamado a investigar a fondo para saber "la verdad" sobre la intentona golpista del pasado miércoles, ya que se pregunta "qué clase de golpe" es uno en el que los ministros pasean "felices" cuando teóricamente ya está en marcha. Morales ha confirmado en una comparecencia pública que la tarde del miércoles recibió una llamada de la ministra de Presidencia, María Nela Prada, en la que ésta a su vez le pasó al presidente, Luis Arce. "Me dijo: 'el golpe ha empezado'", ha recordado. Arce y Morales han pasado en pocos años de aliados a enemigos políticos y el expresidente lo ha dejado claro este viernes, criticando por ejemplo que su sucesor le diese "tanto poder" al presunto cerebro del golpe, el general Juan José Zúñiga, comandante del Ejército hasta que intentó asaltar junto a un grupo de militares la sede del Gobierno. Zúñiga agitó ante los medios poco antes de su detención la hipótesis del autogolpe, asegurando que el propio Arce quería levantar su popularidad, una versión a la que se han ceñido personas del entorno de Morales pero no el propio expresidente, que sí ha expresado sus dudas. "No sé qué clase de golpe será. Empieza el golpe y los ministros (están) felices paseando por la plaza Murillo", ha esgrimido, al hablar de una asonada "cero heridos, cero disparos", informa el diario boliviano 'La Razón'. Ha dicho que, "tarde o temprano", la población sabrá "la verdad". Morales ha señalado que él era el verdadero objetivo de toda esta movilización, aludiendo a los avisos que le han trasladado "militares patriotas". "El plan era Evo Morales", ha esgrimido, si bien las investigaciones aún son preliminares en una causa que suma hasta este viernes 21 detenidos. El propio Zúñiga ha tratado de restar importancia a su papel en esta trama y, en su interrogatorio ante la Policía, ha apuntado como "ideológo" del golpe a Aníbal Aguilar, hermano de un exministro de Educación. Según esta versión, Aguilar ya desde mayo planteaba un "levantamiento" para "tomar el poder y llamar a elecciones", según declaraciones recogidas por la agencia ABI.

