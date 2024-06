Duro Felguera cierra 2023 en negativo, pero con un 71 % menos de deuda y la mirada puesta en México

El consejero delegado de Duro Felguera, Jaime Argüelles, ha destacado este viernes los buenos datos económicos de la compañía que, pese a cerrar en 2023 con saldo negativo, les han permitido descender la deuda neta en un 71 por ciento, hasta los 34,5 millones de euros. A esto ha sumado las buenas cifras en ventas, con 281,2 millones de euros, un 140 por ciento más respecto al ejercicio 2022 (117 millones), y de una contratación que ha alcanzado los 417 millones de euros, pero también una perspectiva de futuro que abre la compañía al mercado mexicano tras la entrada en el accionariado de los Grupos Prodi y Mota - Engil. "Ambicionamos conseguir la mejor Duro Felguera de todos los tiempos; y son 166 años de historia", ha indicado en su intervención en la Junta General de Accionistas de la empresa, celebrada en su sede gijonesa, y que por primera vez presidía su nuevo presidente, Jaime Isita Portilla, a su vez consejero delegado del Grupo Prodi. En cuanto a la contratación, ha destacado que está en el rango del objetivo establecido en el Plan de Viabilidad. Asimismo, ha incidido en que estos 417 millones suponen un incremento de 70 millones, un 20% más, sobre los 348 millones de contratación que alcanzaron en 2022 y más de cinco veces la contratación de 2020. Argüelles ha recalcado que se están alcanzado al objetivo de 500 millones de euros en contratación, que es su meta a corto plazo. Por otro lado, Duro Felguera cerró 2023 con una cartera de 654 millones de euros, de los cuales un 79 por ciento corresponden a proyectos internacionales. Referente a la deuda, a 31 de diciembre de 2023 la financiera neta del grupo asciende a 34,5 millones de euros, frente a los 120 millones de 2022, mientras que la bruta es de 144,4 millones de euros, y la tesorería de 109,9 millones. Argüelles ha precisado que la deuda financiera bruta no incluye los 90,5 millones de euros del préstamo convertido en acciones por medio de la ampliación de capital, completada el 21 de febrero de 2024 tras la autorización de la exención de OPA el 30 de enero de 2024. Además, las obligaciones con las entidades financieras pasaron de 85 millones a 33 millones tras la refinanciación y actualmente son de 13 millones. EBITDA En cuanto al Ebitda, que fue de 13,7 millones de euros negativos, ha explicado que se debió principalmente a: "el proyecto de Tata Steel, en el área de servicios, a Calderería Pesada y a la aún baja actividad, con la consiguiente dilución de gastos fijos (10 millones aprox)" ha señalado. Sobre el proyecto de Tata Steel, ha apuntado que obedece en gran medida a la decisión empresarial de proteger los avales. Argüelles ha indicado que este proyecto se ha ido al doble de plazo y coste. Según él, estaba en una rentabilidad "ligeramente negativa cercana a cero", pero la posición del cliente tras finalizar el proyecto hizo que Duro Felguera asumiera una pérdida de 17 millones de euros adicionales para la protección de los avales y evitar entrar en un proceso litigioso. "Las complejidades asociadas con la escasez de mano de obra cualificada en Europa y el incremento de costes debido a la guerra en Ucrania afectaron negativamente a la eficiencia y al coste de este proyecto", ha asegurado. En cuanto a Calderería Pesada, que cerró 2023 con un saldo negativo de 10 millones (BDI), ha precisado, en rueda de prensa posterior, que está inmersa en un momento de mejoras internas, con un plan de diversificación, de mejora de la competitividad y de reducción de costes. Ha asegurado que el objetivo darle una vuelta importante "inmediatamente". Eso sí, ha señalado que parte del plan es optimizar la forma de funcionamiento, por lo que no saben si será preciso ajustar plantilla. Sí que ha destacado la firma, a finales de 2023, del convenio colectivo de Calderería Pesada, sin acuerdo desde 2017. Se ha referido, por otro lado, al proyecto de Djelfa (Argelia), en el que Duro Felguera suspendió los trabajos para buscar una solución definitiva y ante la necesidad de ajustar el proyecto a la realidad concurrente, "alterada sustancialmente desde su origen por causas no imputables a Duro Felguera". Ha sostenido que quieren resolverlo "cuanto antes" y espera "muy en breve" obtener una solución definitiva. Sobre el litigio en el proyecto de Dubai, ha apuntado que están esperando al dictamen judicial y la obra está parada. PLAN MÉXICO De cara al futuro, Argüelles ha destacado que tiene un "ambicioso" plan de negocio para llegar a alcanzar 1.100 millones de euros de contratación en 2028, elevando las ventas a 1.000 millones y obteniendo un Ebitda de 95 millones. Respecto a las oportunidades de negocio, ha apuntado a la creciente demanda energética, sobre todo en fuentes renovables, y a los procesos industriales de descarbonización y proyectos de hidrógeno verde. También ha opinado que habrá más regasificación, almacenamiento y transporte, que los combustibles sostenibles serán 8–22 por ciento del total y que, antes de caer en 2035, la demanda de gas crecerá entre el 10 y el 20 por ciento. Unos segmentos de mercado en los que ha asegurado que Duro Felguera está bien posicionada, tiene capacidad y talento. Por otro lado, ha apuntado que están haciendo una "gran y decidida" apuesta por la I+D+i, con su Centro regional de innovación, DF Innovation Hub, y con el apoyo de la agencia regional Sekuens. Argüelles ha nombrado, por otra parte, algunos de los proyectos más significativos de su cartera, que experimentó en 2023 una evolución positiva, tras los 417 millones de contratación, con 654 millones de euros a cierre del ejercicio. Entre estos está la Central de Ciclo Combinado de Iernut. Este proyecto, tras resolver el 'legacy', es ahora, según él, un proyecto "exitoso y rentable". Otros proyectos citados son: la planta emergencial del proyecto Tarbert en Irlanda, para GE Vernova, por más de 60 millones de euros, con una capacidad instalada de 150 MW; la planta de procesamiento de plata, en Zgounder, Marruecos, para la canadiense Aya Gold & Silver, por 78 millones de euros; o el Proyecto Soda Ash, de transporte de graneles sólidos en Chile, Por 32 millones de euros. En lo que respecta a Asturias, se ha referido a la conversión a gas e hidrógeno de la central de Aboño, de EDP, por una cuantía de 40 millones de euros. También ha hecho mención al proyecto de montaje mecánico completo para una acería verde en planta siderúrgica de reducción directa alimentada por hidrógeno. Un contrato con SMS para Thyssen Krupp por 96 millones de euros. Argüelles ha sumado a todo esto las "muy avanzadas grandes oportunidades" que tiene la compañía, entre ellas varios proyectos en México, de sinergias con sus inversores. Sobre ello, ha afirmado que tienen importantes proyectos "en fase avanzada" de oferta, que supondrán, a su juicio, "un salto cuantitativo importante en Duro Felguera". En este caso, esperan que pronto puedan empezar a cerrar contrataciones. Para 2024, ha avanzado que se proponen incrementar el Margen Bruto, reducir costes y gastos, y aumentar la generación de caja. Para ello, van a enfocarse en ejecutar "proyectos clave con calidad, en plazo y con buen margen, aumentando la contratación y ventas de forma controlada y con una adecuada gestión del riesgo". Han formulado, asimismo, tres nuevos pilares de gestión: Corporativo; Transformación en la gestión; y Transformación Interna y Digital. "Talento, experiencia, fiabilidad, rigor y cumplimiento son los valores que nos diferencia frente a la competencia y nos hacen valiosos en el mercado", ha resaltado por otro lado, para poner el foco en la plantilla. Al tiempo, ha señalado que darán prioridad a la seguridad. Duro Felguera se plantea recuperar a personal que se formó con ellos y atraer nuevo talento.

