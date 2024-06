Tesla cae en estudio de calidad por cambios confusos en su diseño

(Bloomberg) -- Tesla Inc ya no destaca sobre otros vehículos eléctricos en términos de calidad porque cambios de diseño en sus autos, como la eliminación de las palancas de los intermitentes, han frustrado a sus propietarios y han reducido su puntuación en una importante encuesta de calidad.

Tesla, líder en calidad de vehículos eléctricos durante mucho tiempo, ahora está a la par de rivales como Rivian Automotive Inc. y los modelos a baterías de fabricantes de automóviles tradicionales como General Motors Co., según el estudio de calidad de J.D. Power para el modelo del año 2024, que se publicó el jueves.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Los propietarios de automóviles Tesla se quejaron de los cambios realizados en funciones básicas, como los controles de las ventanas y la bocina, que Tesla movió del centro del volante a un botón en un radio del mismo en algunos modelos. El fabricante de vehículos eléctricos también eliminó las palancas de las señales de giro en algunos modelos y en su lugar colocó botones de flechas direccionales en un radio del volante.

“No está siendo bien recibido”, dijo en una entrevista Frank Hanley, director sénior de benchmarking de automóviles de J.D. Power y autor del estudio. “En una situación de emergencia, cuando tienes que tocar la bocina, no quieres necesariamente tener que pensar en ello. Vemos que los clientes comentan que el tiempo sin mirar a la carretera aumenta porque tienen que andar buscando”.

Los compradores y fabricantes de automóviles siguen de cerca el estudio de calidad de J.D. Power, una medida de la confiabilidad de los automóviles en los primeros tres meses de propiedad. Este año, J.D. Power agregó datos sobre la frecuencia con la que los propietarios visitan a los concesionarios de automóviles para realizar reparaciones e información sobre funciones como frenado trasero de emergencia y recordatorios de pasajeros en asientos traseros, dijo Hanley. Eso hace imposible comparar directamente los puntajes del año pasado con los de este año, dijo.

Ram, la división de camiones y furgonetas de Stellantis NV, encabezó la clasificación, con 149 problemas por cada 100 vehículos, seguida de la línea de modelos Chevrolet de GM y la marca homónima de Hyundai Motor Co. Porsche lideró la lista entre los fabricantes de automóviles de lujo, con 172 problemas por cada 100 vehículos, seguido de la línea Lexus de Toyota Motor Corp. y la marca premium Genesis de Hyundai.

El promedio de la industria este año fue de 195 problemas por cada 100 vehículos. La línea de modelos Dodge de Stellantis, con 301 problemas, se situó al final de la lista de fabricantes que no solo fabricaban vehículos eléctricos.

Sin embargo, las marcas que fabrican exclusivamente vehículos eléctricos obtuvieron puntuaciones bajas en las clasificaciones de calidad. Tesla y Rivian tuvieron 266 problemas por cada 100 vehículos, mientras que Polestar tuvo la mayor cantidad de problemas entre todas las marcas, con 316 problemas por cada 100 vehículos.

Los vehículos eléctricos en general tienen una calidad inferior a la de los vehículos tradicionales con motor de combustión interna. Si bien los vehículos eléctricos tienen menos piezas que se puedan dañar, también tienden a tener muchas nuevas tecnologías que pueden funcionar mal, dijo Hanley.

De hecho, señaló, los propietarios de vehículos eléctricos “están experimentando problemas que son de un nivel de gravedad lo suficientemente alto como para llevar su nuevo vehículo al concesionario a un ritmo tres veces mayor que el de los propietarios de vehículos a gasolina”.

Como empresa, GM tuvo el mejor desempeño y recibió seis premios por tener modelos con puntajes en lo más alto de su segmento, incluido el Chevy Equinox, que es el vehículo deportivo utilitario compacto que menos problemas presenta, y la Chevy Silverado, como la mejor camioneta pickup para trabajo pesado.

Ford Motor Co., que está tratando de mejorar la calidad y reducir los costos de reparación en garantía, que alcanzaron los US$4.800 millones el año pasado, experimentó una mejora en su marca homónima, que ocupó el noveno lugar en la clasificación general y se situó por encima de la media del sector. Sin embargo, su línea de lujo Lincoln se situó por debajo de la media, arrastrada por los problemas de calidad del SUV Nautilus que Ford fabrica ahora en China y envía a EE.UU., según Hanley.

El nuevo diseño de la camioneta F-150 de Ford, su mayor éxito de ventas, no se incluyó en el estudio de este año de J.D. Power, dijo Hanley, porque el fabricante de automóviles retuvo 60.000 de ellas para controles de calidad adicionales en el primer trimestre. Esa omisión afectó a Ford en ambos sentidos, porque la F-150 de gasolina suele tener una buena calidad, mientras que la F-150 Lightning eléctrica no ha estado a la altura, señaló Hanley.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: Tesla’s Design Changes Confuse Drivers and Undercut EV Quality

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.