Protestan contra proyecto de Código Penal dominicano que no contempla supuestos de aborto

Santo Domingo, 27 jun (EFE).- Decenas de manifestantes y un grupo de legisladores protestaron este jueves en Santo Domingo frente al Congreso Nacional en rechazo a que un proyecto de Código Penal que se tramita en el Parlamento no incluya los tres supuestos en los que se permitiría abortar.

En República Dominicana la interrupción del embarazo está prohibida en todas las circunstancias, por lo que desde hace mucho tiempo se demanda que el aborto pueda practicarse cuando el embarazo sea producto de violación o incesto, la vida de la madre corra peligro o haya malformaciones fetales incompatibles con la vida, las conocidas como 'tres causales'.

Las manifestantes, vestidas de verde y protegiéndose del sol con sombrillas del mismo color, portaban carteles en los que criticaban la aprobación por el Senado de un 'código de muerte'.

"Para nosotros es inaceptable el que se pueda aprobar un código que no respeta a las mujeres, que no tenga pendiente su dignidad, su integridad y su salud", dijo a la prensa la diputada Magdalena Álvarez, quien denunció también que no se atendió el reglamento al dar el visto bueno a ese texto.

Por eso, agregó, "estamos depositando un código que tenga las eximentes" y que "también toca otros temas".

En concreto, el texto incluye cuestiones como los ataques con ácido que han sufrido algunas mujeres y que constituyen "un trato cruel y degradante".

También alude a "la responsabilidad que tienen las empresas frente al acoso laboral", entre otros temas expuestos por Rodríguez.

Para el diputado José Horacio Rodríguez, "estamos siendo coherentes" con la defensa del derecho a la vida, a la dignidad y a la salud de las dominicanas.

Reiteró el rechazo al código, aprobado el martes en una primera discusión en la cámara alta, a solo unos días de terminar el cuatrienio legislativo.

"Esa versión que se aprobó en el Senado de manera sorpresiva y abrupta no garantiza el principio constitucional del derecho a la dignidad", dijo el legislador, que matizó que quieren un Código Penal, pero que incluya a toda la sociedad, por lo que solicitó que "se corrija esa omisión" de las tres causales y se respeten así los derechos humanos. EFE

