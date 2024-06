Pepe Barroso Silva nos habla de su faceta como modelo tras doce años ante las cámaras

Pepe Barroso Silva está viviendo uno de sus mejores momentos personales tras convertirse en padre por primera vez en mayo del 2022 junto a Gara Arias, quien se ha convertido en el amor de su vida. Este miércoles, nos encontrábamos con él en la fiesta por el 30º aniversario de GQ España y le preguntábamos por esta etapa tan feliz. El modelo se mostraba emocionado por estar en la fiesta de GQ porque "el primer trabajo que yo he hecho en moda ha sido con ellos a los 16 años, o sea, que ya son... voy a cumplir 28, pues 12 añitos, más o menos, con esas buenas relaciones". Al final, Pepe nos comentaba que a lo largo de todos esos años "sí" ha cambiado: "Yo creo que todos cambiamos al final, ¿no? Y según van pasando los años, van sucediendo cosas y vas aprendiendo y creciendo en unas cosas y en otras, ¿no? Tanto, supongo". En cuanto al momento profesional que está viviendo, el modelo nos aseguraba que "estoy muy ilusionado" porque tiene un proyecto que "lo grabé el año pasado anterior en Roma y sale el 9 de agosto en Amazon Prime, va sobre la antigua Roma, que a mí es una época que me apasiona y hay un elenco, que he tenido una suerte tremenda de poder compartir escenas con ellos y deseando verla". Y es que Barroso Silva se mostraba muy feliz por haber coincidido en el rodaje "desde Iwan Rheon, que era muy fan de él del Juego de Tronos, Anthony Hopkins, Jojo Macari, Tom Hughes, Eneko Sagardoy, que le tenía ya el ojo fichado y no había coincidido aquí en España con él nunca y para mí ha sido un descubrimiento porque aparte de que es amoroso, ha sido una suerte tremenda poder aprender de él y la verdad que muy contento". Además, el que fuera concursante de 'MasterChef Celebrity' presumía de familia y nos contaba que para él "es siempre lo primero", por eso intenta "compartir con ellos el máximo tiempo posible y aprovechar cuando se está aquí, que al final pues nuestros trabajos son mucho de viajar y salir fuera, así que cuando estamos aquí intentamos aprovechar todo el tiempo juntos". Por último, en este contexto el modelo nos aseguraba que la conciliación hay que llevarla "con buen paso, buena letra, mucha comunicación y mucha paciencia al final, pues como todo hay que hablarlo y normalizarlo".

Compartir nota: Guardar Nuevo