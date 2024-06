Pedidos de equipos empresariales en EE.UU. sufren sorpresiva caída en mayo

(Bloomberg) -- Los pedidos a las fábricas estadounidenses de equipamiento empresarial disminuyeron inesperadamente en mayo, lo que indica que las empresas siguen siendo cautelosas a la hora de invertir en medio de costos de endeudamiento más altos durante más tiempo y una demanda más débil.

El valor de los pedidos de bienes de capital básicos, una aproximación a la inversión en equipos excluidas aeronaves y material militar, disminuyó un 0,6% el mes pasado e igualó la mayor caída de este año, según cifras del Departamento de Comercio publicadas este jueves. Los datos no están ajustados a la inflación.

Las reservas de todos los bienes duraderos —artículos destinados a durar al menos tres años— aumentaron un 0,1%, impulsadas por los pedidos de aviones militares. La mediana de las estimaciones de los economistas encuestados por de Bloomberg era de un descenso del 0,5%.

Los pedidos excluyendo equipo de transporte cayeron un 0,1%.

Aunque muchas empresas siguen decididas a realizar inversiones a largo plazo, los elevados costos de endeudamiento y la preocupación por la demanda están llevando a muchas compañías a reducir sus planes de expansión. Esto hace pensar que la producción industrial podría perder impulso en los próximos meses.

Mientras tanto, los productores nacionales también se enfrentan al reto de un dólar estadounidense más fuerte que corre el riesgo de deprimir la demanda de exportaciones. La divisa estadounidense ha subido este año ante las expectativas de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés más altos durante más tiempo.

Los envíos de bienes de capital básicos, una cifra que se utiliza para calcular la inversión en equipamiento en el informe del Gobierno sobre el producto interno bruto, disminuyó un 0,5%, el mayor descenso en tres meses, lo que sugiere una desaceleración después de un sólido comienzo de año.

La tercera estimación del PIB del primer trimestre, también publicada el jueves, mostró que la inversión empresarial en bienes de equipo aumentó a una tasa anual del 1,6% durante el período, una fuerte revisión al alza respecto a la estimación anterior. Ello se produjo tras los descensos registrados en cuatro de los cinco trimestres anteriores.

Cifras separadas difundidas el jueves revelaron que el déficit comercial de mercancías creció a US$100.600 millones en mayo, el mayor en dos años y una señal de que las exportaciones netas frenarán el PIB del segundo trimestre.

Según el informe del Departamento de Comercio, las reservas de aviones comerciales, que son volátiles de un mes a otro, disminuyeron un 2,8% después de caer un 14,6% en abril.

