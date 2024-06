Los líderes UE ofrecen a Orbán no contribuir en ayuda militar a Ucrania para que retire su veto

La Unión Europea negocia con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, una fórmula para que desbloquee los más de 6.000 millones de euros del Mecanismo Europeo para la Paz, el instrumento con el que el bloque financia el suministro de material militar a Ucrania, a cambio de que garantice que sus fondos no se dedican a ayuda militar a Kiev. Fuentes europeas confirman que la UE ha puesto sobre la mesa la opción de que Hungría se salga de las iniciativas de apoyo a Ucrania y se garantice que sus fondos van dirigidos a otros proyectos del Mecanismo Europeo para la Paz a cambio de retirar sus reservas. Este Mecanismo es el instrumento extrapresupuestario, que depende de las contribuciones de los Estados miembros, con el que la UE financia su política de Defensa con terceros países y que ha resultado clave para canalizar ayuda militar a Kiev desde la invasión rusa de 2022. La cuestión está ahora en manos de los líderes de los 27, que se encuentran reunidos en Bruselas en una cita para definir la renovación de los altos cargos europeos. "Se está debatiendo cómo conseguir que Hungría pueda decir que nuestros recursos no forman parte de las partidas de Mecanismo Europeo para la Paz que se dirigen a Ucrania, sino hacia otras direcciones", ha indicado Balázs Orbán, director político del primer ministro magiar. "Así que yo lo consideraría un obstáculo técnico", ha añadido el alto cargo húngaro en declaraciones a la prensa durante la cumbre. De esta forma, la UE busca una forma "elegante" de no forzar a Budapest a participar en la financiación de la entrega de armas a Ucrania, algo que rechaza de plano, pero permitiría avanzar al resto de socios europeos en el respaldo militar a Ucrania. Sobre estas iniciativas de respaldo militar a Ucrania planea la sombra de Hungría, que viene bloqueando desde meses distintas medidas de apoyo a Kiev y que mantiene su veto a casi 6.000 millones del instrumento extrapresupuestario con el que la UE financia el apoyo de sus Estados miembros a Ucrania. Este acuerdo desatascaría la cuestión a tan solo unos días de que Hungría asuma la presidencia rotatoria del Consejo, posición en la que podría seguir bloqueando durante seis meses más las políticas de apoyo militar a Kiev. La UE seguiría la vía marcada por la OTAN que a mediados de junio llegó a un acuerdo con Orbán para que Hungría no participe en los planes aliados para Ucrania, como la misión de entrenamiento o el compromiso de apoyo militar y financiero a largo plazo, pero tampoco vete el acuerdo del resto de socios de la OTAN.

