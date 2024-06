El asteroide que acabó con los dinosarios sentenció a los amonites

Los amonites, moluscos marinos con caparazones enroscados considerados emntre los grandes iconos de la paleontología, no estaban en decadencia antes de su extinción. Estas craituras florecieron en los océanos de la Tierra durante más de 350 millones de años hasta que se extinguieron durante el mismo acontecimiento fortuito que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Algunos paleontólogos han sostenido que su desaparición era inevitable y que la diversidad de amonites estaba disminuyendo mucho antes de que se extinguieran a finales del Cretácico. Sin embargo, una nueva investigación, publicada en Nature Communications y dirigida por paleontólogos de la Universidad de Bristol, muestra que su destino no estaba escrito en piedra. En cambio, el capítulo final de la historia evolutiva de los amonites es más complejo. "Comprender cómo y por qué la biodiversidad ha cambiado a lo largo del tiempo es un gran desafío", dijo el autor principal, el Dr. Joseph Flannery-Sutherland. "El registro fósil nos cuenta parte de la historia, pero a menudo es un narrador poco fiable. Los patrones de diversidad pueden reflejar simplemente patrones de muestreo, esencialmente dónde y cuándo hemos encontrado nuevas especies fósiles, en lugar de la historia biológica real. "Analizar el registro fósil de ammonites del Cretácico Tardío existente como si fuera la historia completa y global es probablemente la razón por la que los investigadores anteriores han pensado que estaban en declive ecológico a largo plazo". Para superar este problema, el equipo reunió una nueva base de datos de fósiles de ammonites del Cretácico Tardío para ayudar a llenar los vacíos de muestreo en su registro. "Nos basamos en colecciones de museos para proporcionar nuevas fuentes de especímenes en lugar de confiar simplemente en lo que ya se había publicado", dijo el coautor Cameron Crossan, graduado en 2023 del programa de maestría en Paleobiología de la Universidad de Bristol. "De esta manera, podíamos estar seguros de que estábamos obteniendo una imagen más precisa de su biodiversidad antes de su extinción total". Usando su base de datos, el equipo luego analizó cómo variaban las tasas de especiación y extinción de ammonites en diferentes partes del globo. Si los amonites estuvieron en declive durante el Cretácico Tardío, entonces sus tasas de extinción habrían sido generalmente más altas que sus tasas de especiación dondequiera que el equipo buscara. Lo que el equipo encontró en cambio fue que el equilibrio de especiación y extinción cambió tanto a través del tiempo geológico como entre diferentes regiones geográficas. "Estas diferencias en la diversificación de los amonites en todo el mundo son una parte crucial de por qué su historia del Cretácico Tardío ha sido malinterpretada", dijo el autor principal Dr. James Witts del Museo de Historia Natural de Londres. "Su registro fósil en partes de América del Norte está muy bien muestreado, pero si miras esto solo, entonces podrías pensar que estaban luchando, mientras que en realidad estaban prosperando en otras regiones. Su extinción realmente fue un evento casual y no un resultado inevitable". Para averiguar qué fue responsable del éxito continuo de los amonites durante el Cretácico Tardío, el equipo analizó los factores potenciales que podrían haber causado que su diversidad cambiara a través del tiempo. Los investigadores estaban particularmente interesados en saber si sus tasas de especiación y extinción estaban determinadas principalmente por condiciones ambientales como la temperatura del océano y el nivel del mar (la hipótesis del bufón de la corte), o por procesos biológicos como la presión de los depredadores y la competencia entre los mismos amonites (la hipótesis de la Reina Roja). "Lo que descubrimos fue que las causas de la especiación y extinción de los amonites eran tan variadas geográficamente como las tasas mismas", dijo la coautora Dra. Corinne Myers de la Universidad de Nuevo México. "No se podía simplemente mirar su registro fósil total y decir que su diversidad estaba determinada completamente por el cambio de temperatura, por ejemplo. Era más complejo que eso y dependía de en qué parte del mundo vivían". "Los paleontólogos suelen ser partidarios de las explicaciones milagrosas sobre lo que impulsó los cambios en la diversidad fósil de un grupo, pero nuestro trabajo demuestra que las cosas no siempre son tan sencillas", concluyó la Dra. Flannery Sutherland.

