Venezuela capacita a personal de salud para evitar discriminación a personas transgénero

Caracas, 26 jun (EFE).- El Gobierno de Venezuela organizó un taller de capacitación sobre atención sanitaria a personas transgénero, con el objetivo de evitar actos de discriminación contra este colectivo dentro de los hospitales públicos del país, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

En una nota de prensa, la cartera de Estado explicó que un total de 1.326 trabajadores sanitarios recibieron esta formación, que fue impartida a través de una videoconferencia y estuvo encabezada por un especialista en reasignación de género.

En el curso, detalla el escrito, se abordaron "estrategias de atención a las personas transgénero" y se habló sobre "la sensibilización y el trato (que debe imperar) dentro de los establecimientos de salud" a este colectivo, que sufre varias formas de discriminación en el país.

Se espera que quienes adquirieron estos conocimientos los difundan dentro de los centros de salud en los que trabajan, distribuidos en 20 de los 23 estados del país, aunque la nota no precisa cuáles regiones quedaron por fuera de la actividad.

Esta capacitación se llevó a cabo "en el marco del Día Internacional del Orgullo", que se celebrará el próximo 28 de junio, y "en cumplimiento con las políticas de fortalecimiento de la atención de la salud integral" del Ejecutivo.

A propósito de esta efeméride, añadió el escrito, el Gobierno también ha organizado jornadas de salud en todas las regiones del país y foros para combatir la discriminación a las personas LGBTI dentro de los centros de salud.

En Venezuela, a un homosexual no le permiten donar sangre, una persona trans está obligada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa y parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse, entre otras prohibiciones que motivan las luchas de esta población. EFE

