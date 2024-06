Rajoy ve el acuerdo del CGPJ "un paso en la buena dirección": "Los grandes temas nacionales deben hacerse por consenso"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy considera que el acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato llevaba más de cinco años caducado, es "un paso en la buena dirección" porque "los grandes temas nacionales necesariamente deben hacerse por consenso". "Creo que se ha hecho por parte del PP lo que había que hacer", ha declarado Rajoy tras el acuerdo que sellaron este martes en Bruselas los dos grandes partidos, en presencia de la Comisión Europea, para proceder a la "inmediata" renovación del órgano de gobierno de los jueces y presentar una proposición de ley orgánica que "reforzará la independencia del Poder Judicial". En declaraciones a Europa Press, Rajoy ha afirmado que este acuerdo "mejora claramente la situación actual" porque "son demasiadas las vacantes que en este momento existen en determinados órganos judiciales". "Esto afecta al buen funcionamiento de la Justicia y afecta sobre todo a los ciudadanos, que están interesados en que se les dé una respuesta rápida a sus peticiones", ha manifestado. UN PACTO QUE "MEJORA LA SITUACIÓN" AHORA Y EN EL FUTURO El expresidente ha subrayado que este pacto, aparte de "mejorar la situación actual" de la Justicia, "es garantía" de un mejor funcionamiento para el futuro porque "va a cambiar el modelo de elección". "El resultado es de 10 a 10. Y luego es muy importante que el presidente del Supremo ya no vaya a ser dirigido su nombramiento por el Gobierno, sino que lo nombrarán 12 de los miembros del Consejo", ha destacado. Rajoy también ha puesto en valor el hecho de que para cualquier nombramiento sea necesaria una mayoría reforzada de tres quintos, algo que "fuerza al consenso" que, en su opinión, "en los grandes temas es absolutamente imprescindible". "Además de todo esto, los cambios que se van a producir en la Fiscalía y los nombramientos del Tribunal Constitucional le quitan carga política a estas instituciones, que es lo que el Partido Popular lleva demandado desde siempre", ha agregado. VE "MUY POSITIVA" LA MEDIACIÓN DE LA UE Por todo ello, ha asegurado que este pacto en el órgano de gobierno de los jueces "es un paso en la buena dirección". "Es un paso en la buena dirección para resolver un problema de hoy y sobre todo es un paso en la buena dirección para resolver un problema de cara al futuro", ha resaltado el exjefe del Ejecutivo. Rajoy ha destacado también la intervención de la Comisión Europea en este acuerdo entre los dos grandes partidos y ha recalcado que es "la garantía de que los extremos del acuerdo se van a cumplir", algo que, a su juicio, "es muy importante". "Yo creo que ha sido muy positiva porque si no hubiera habido esa mediación europea mucho me temo que estaríamos exactamente igual", ha declarado el expresidente, un día después de que el ministro Felix Bolaños y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, firmaran ese acuerdo en Bruselas en presencia de la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová. "LA EXISTENCIA DE UN GOBIERNO FRANKENSTEIN NO AYUDA NADA" Al ser preguntado si confía en que este paso sea el inicio de más acuerdos de Estado entre el PSOE y el PP, Rajoy ha dicho desconocerlo pero ha indicado que él "siempre" ha defendido "lo mismo", apostando por el consenso en los "grandes temas nacionales". "Y yo tengo que decir que, en esta ocasión, frente al muro que el Gobierno anunció que quería plantear frente al Partido Popular, pues se ha impuesto consenso. Y espero que en los grandes temas ésta sea la línea de cara al futuro", ha manifestado. Eso sí, Rajoy ha reconocido que "la existencia de un Gobierno Frankenstein no ayuda absolutamente nada". "Pero bueno, por lo menos el consenso en este tema se ha conseguido y eso es muy positivo", ha apostillado. ESPERA QUE HAYA ACUERDO TAMBIÉN EN LAS RENOVACIONES PENDIENTES En cuanto a si confía en que haya pronto también un pacto de PSOE y PP en otras renovaciones pendientes, como Banco de España, CNMV o RTVE, Rajoy ha asegurado que "esos temas siempre se han hecho por acuerdo". "Y convendría que se siguieran haciendo por acuerdo y que el Gobierno se olvide que está en el Frankenstein y piense que el Partido Popular representa un sector importantísimo de la sociedad española y muy mayoritario", ha enfatizado. Al ser preguntado si ha tenido oportunidad de hablar con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Rajoy ha admitido que ha conversado con él. "Sí he hablado, supongo que él habrá hablado con mucha gente", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo