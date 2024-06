ONU señala lo "trágico" de que los ataques contra las escuelas en Gaza "se hayan convertido en rutina"

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, ha señalado este martes lo "trágico" de que los ataques del Ejército de Israel contra escuelas en la Franja de Gaza "se hayan convertido en rutina" tan solo un día después de que un bombardeo contra un colegio usado ahora como refugio para desplazados forzosos dejase al menos doce muertos y más de una veintena de heridos. "Es trágico que eso se haya convertido en rutina. Es trágico. Y seamos claros, es un edificio que se utilizaba como escuela. No hay más escuelas administradas por la ONU en Gaza. Los niños no reciben educación", ha asegurado Dujarric durante una rueda de prensa al ser preguntado por la frecuencia de este tipo de acciones. Tras ello, ha asegurado que Naciones Unidas tiene un listado con todos los incidentes registrados contra instalaciones de la ONU que recoge tanto los bombardeos como su uso por parte de los combatientes. El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, confirmó el ataque, que ha dejado doce muertos y 22 heridos, y que ya son más de 190 los edificios de la UNRWA atacados o dañados desde el 7 de octubre, lo que supone más de la mitad de sus instalaciones en el enclave palestino. Unas horas antes, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) había denunciado el ataque contra la escuela situada en Shati --donde también murió una de las hermanas del líder del brazo político del grupo islamista, Ismail Haniye, en un bombardeo israelí contra otro edificio--, mientras que el Ejército de Israel lo ha justificado por su uso por parte de "terroristas de Hamás". Por otra parte, Dujarric ha manifestado que los riesgos para las operaciones humanitarias sobre el terreno "son cada vez más intolerables" y ha indicado que "los trabajadores humanitarios y las operaciones humanitarias han estado en repetidas ocasiones en el punto de mira en Gaza". "Creo que ya saben el número de trabajadores humanitarios asesinados. Hemos hablado en repetidas ocasiones sobre convoyes humanitarios atacados", ha dicho. "Hemos hablado de zonas que estaban al margen del conflicto que fueron alcanzadas, hospitales, refugios y demás. Si bien mantenemos en al frente de nuestro trabajo, de nuestra planificación, la necesidad de apoyar a los millones de civiles palestinos que dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir, cada día evaluamos la situación y analizamos cómo podemos operar con seguridad, tanto para nuestro propio personal, pero realmente y lo más importante, para aquellos que reciben la ayuda", ha explicado. "Seguimos entregando ayuda de manera oportunista. Y cada día intentamos hacer más, pero cada día debemos aprovechar todas las oportunidades que podamos mientras seguimos operando en una zona de conflicto", ha argumentado Dujarric, quien ha confirmado que la ONU mantiene "contacto regular" con Israel "para subrayar la urgencia de tener las cosas necesarias", entre ellas "coordinación efectiva y un sistema de desconflicto para las operaciones en Gaza", así como "Permisos para el equipamiento de seguridad esencial a la altura de los riesgos de trabajar en una zona de guerra" y que "el Ejército israelí se comprometa con su responsabilidad de facilitar la ayuda humanitaria y proteja al personal y las instalaciones humanitarias". En esta línea, ha rechazado las acusaciones de Israel contra la ONU por los problemas para la entrega de ayuda humanitaria que se encuentra en los pasos fronterizos, controlados por las tropas israelíes, y el puerto instalado por Estados Unidos en la costa y ha reiterado que "hay riesgos que son inaceptables". Naciones Unidas ha subrayado en varias ocasiones que el conflicto y la ausencia de ley a causa de la ofensiva israelí supone que los trabajadores humanitarios no puedan llegar a estos puntos para distribuir la ayuda. "Pese a esos riesgos, y lo han escuchado de primera mano de colegas humanitarios sobre el terreno, están dedicados a su trabajo. Están dedicados a ayudar a los civiles en Gaza para que reciban ayuda. Lo hacen en una zona de conflicto activo. El camino hacia adelante no es un misterio. Está sobre la mesa, es un alto el fuego humanitario. Es el libre flujo, sin restricciones, de ayuda humanitaria en toda la Franja de GAza. Es la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes", ha argüido. "La solución existe, pero creo que culpar a los que están intentando ayudar, a los que están en Gaza sin pistolas, sin una seguridad real, es un poco disparatado", ha señalado Dujarric, quien ha reiterado que "no se trata de un juego" y se trata de que los trabajadores del organismo "operen bajo los principios humanitarios de independencia e imparcialidad, como en el resto del mundo". HAMÁS ALERTA CONTRA LOS LLAMAMIENTOS PARA VOLVER AL NORTE Por otro lado, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han advertido a los ciudadanos del enclave sobre los llamamiento de Israel a las familias palestinas para que "vuelvan a sus hogares en el norte". "Advertimos a nuestro pueblo de comunicaciones sospechosas en las que se dice que la ocupación está llamando a las familias a regresar a sus hogares en el norte", han dicho. "Hacemos un llamamiento a nuestro honorable pueblo palestino para que desconfíe en extremo de estas comunicaciones sospechosas y poco fiables, y les pedimos que actúen con la máxima precaución, ya que los crímenes cometidos por la ocupación se han repetido anteriormente contra muchos de los nuestros que intentaron en ocasiones similares regresar a las gobernaciones del Norte", ha publicado la oficina de prensa del Gobierno gazatí en su canal de Telegram. El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra la Franja tras los citados ataques ejecutados del 7 de octubre, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Desde entonces, las autoridades de Gaza, controladas por el grupo islamista, han denunciado más de 37.600 muertos, a los que se suman más de 550 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas israelíes o en ataques por parte de colonos.

