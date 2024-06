Mari Ángeles Grajal tira de ironía tras el paso al frente de los hijos de Jaime Ostos para reclamar su herencia

Nuevo capítulo en la interminable guerra sin cuartel que mantienen los hijos mayores de Jaime Ostos, Jaime Jr. y Gabriela Ostos, contra su hermano Jacobo Ostos y la viuda del torero, Mari Ángeles Grajal. Este domingo Gabriela se sentaba en el plató de 'Fiesta' para dar la última hora sobre la herencia de su padre, fallecido en enero de 2022, y anunciaba que han nombrado a un abogado contador repartidor con el fin de solucionar este tema de una vez por todas: "No puedo más. Se acabó. Hemos esperado un año y pico, esto está siendo muy duro. No terminas de cerrar el duelo y hay que cerrarlo. Somos cuatro personas. Lo que haya, poco o nada, hay que repartirlo entre cuatro", ha afirmado. Unas declaraciones que provocaban que Jacobo entrase en directo y arremetiese duramente contra sus hermanos, asegurando que solo les interesa el dinero pero que "no van a coger ni un duro". "Para mí no sois familia. Sois unos ridículos. Solo intentáis molestarme, pero no lo conseguís. Solo me molesta que os den cabida" sentenciaba. Sin embargo, Jaime Jr y Gabriela no se dan por vencidos y, junto a Gisela Ostos -fruto de una relación extramatrimonial entre el torero y Aurora Díaz-, que hasta ahora no se había posicionado, preparan una demanda conjunta para reclamar la herencia de su padre. Y como han contado en 'Y ahora Sonsoles' tienen un as en la manga, puesto que la ex de Jacobo, Mery Jim, podría testificar a favor de los hijos mayores de Ostos y revelar "situaciones" que presenció cuando se estaban organizando los enseres del diestro de Écija. Algo que parece no preocupar a Mari Ángeles Grajal, que ha reaccionado con absoluta indiferencia a la entrega en escena de Gisela en la demanda que preparan los hijos mayores de Jaime para reclamar judicialmente lo que les corresponde: "De verdad, me da pena haceros esto pero no pienso decir nada ni contestar a nadie. Me da igual quién salga" ha asegurado, respondiendo con una carcajada y un "sí" a la pregunta de si tiene miedo de que el juez les de la razón y tenga que darles partes de la herencia.

Compartir nota: Guardar Nuevo