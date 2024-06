La delantera Alex Morgan no entra en la selección femenina de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de París

La delantera estadounidense Alex Morgan, de 34 años y jugadora del San Diego Wave FC, no ha sido incluida este miércoles en el listado de 18 futbolistas con el que la selección de su país disputará el torneo femenino de los próximos Juegos Olímpicos de París (Francia). Morgan, una de las estrellas más reconocida del fútbol femenino a nivel internacional, ha participado en 224 encuentros con el equipo de Estados Unidos. Sin embargo, no formará parte del combinado nacional que entre en acción a finales de julio en la capital francesa. No en vano, Morgan se lesionó un tobillo el 19 de abril y estuvo de baja durante un mes. Aunque regresó a la selección a principios de junio para dos duelos amistosos ante Corea del Sur, finalmente la seleccionadora Emma Hayes la ha dejado fuera de los JJ.OO. de París. "Hacer una lista olímpica es un gran privilegio y un honor, y no se puede negar que ha sido un proceso extremadamente competitivo entre las jugadoras y que ha habido decisiones difíciles, especialmente considerando lo duro que todas han trabajado durante los últimos 10 meses", comentó la propia Emma Hayes tras dar su lista. El conjunto de EE.UU. se enfrentará en su grupo del torneo parisino con las selecciones de Zambia, de Australia y de Alemania. Por tanto ahí no estará Morgan, que ganó el oro olímpico con el combinado de su país durante los JJ.OO. de Londres 2012. --CONVOCATORIA DE ESTADOS UNIDOS PARA LOS JJ.OO. DE PARÍS 2024. -Porteras: Casey Murphy (North Carolina Courage) y Alyssa Naeher (Chicago Red Stars); y Jane Campbell (Houston Dash) --suplente--. -Defensas: Tierna Davidson (NJ/NY Gotham FC), Emily Fox (Arsenal FC), Naomi Girma (San Diego Wave FC), Casey Krueger (Washington Spirit), Jenna Nighswonger (NJ/NY Gotham FC), Emily Sonnett (NJ/NY Gotham FC) -Centrocampistas: Korbin Albert (Paris Saint-Germain), Sam Coffey (Portland Thorns FC), Lindsey Horan (Olympique Lyon), Rose Lavelle (NJ/NY Gotham FC) y Catarina Macario (Chelsea FC); Hal Hershfelt (Washington Spirit) y Croix Bethune (Washington Spirit) --suplentes--. -Delanteras: Crystal Dunn (NJ/NY Gotham FC), Trinity Rodman (Washington Spirit), Jaedyn Shaw (San Diego Wave FC), Sophia Smith (Portland Thorns FC) y Mallory Swanson (Chicago Red Stars); Lynn Williams (NJ/NY Gotham FC) --suplente--.

