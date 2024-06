La canciller de Argentina afirma que los Gobiernos no se cambian con golpes de Estado

Buenos Aires, 26 jun (EFE).- La canciller de Argentina, Diana Mondino, afirmó este miércoles, en medio de la conmoción internacional por el intento de golpe de Estado en Bolivia, que los Gobiernos, "gusten o no", solo pueden ser cambiados mediante el voto popular.

"Los Gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia", expresó Mondino en un mensaje a través de la red social X en el que no hizo mención explícita a la situación en Bolivia.

El presidente de ese país, Luis Arce, denunció este miércoles un intento de golpe de Estado ante un movimiento militar encabezado por el comandante general del Ejército, Juan José Zuñiga.

Después de que Zuñiga amenazara con tomar la sede del Gobierno y cambiar el gabinete, un tanque tiró las puertas de la sede del Ejecutivo de Bolivia e ingresó en sus instalaciones a las 15:51 hora local (20:51 GMT).

Tanto Arce, como el expresidente Evo Morales, llamaron por separado a sus seguidores y ciudadanos a "movilizarse" para defender la democracia de lo que ambos consideraron un "golpe de Estado" militar por parte de Zuñiga. EFE

